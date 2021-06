Helsingin kaupunginvaltuustossa keskusteltiin 2. kesäkuuta vilkkaasti kuukautisköyhyydestä ja kuukautissuojien jakamisesta Helsingin kouluissa. Muistuttamalla mahdollisuudesta ommella siteitä vanhoista vaatteista Arja Karhuvaara (kok) korosti ihmisten velvollisuutta pärjätä sillä, mitä omistaa.

Kaikkia siteisiin tarvittavia materiaaleja ei joka kodissa ole. Kierrätysmateriaalien käyttäminen on ekologista ja erittäin suositeltavaa – jos tietää, mikä siteissä toimii. Kestoside on parhaillaan kertakäyttöistä toimivampi ja ihoystävällisempi, mutta sen valmistaminen vaatii asiantuntemusta, rahaa ja työvälineitä.

Jotta kestoside on oikeasti kestävä, jonkun on se myös pestävä. Kestositeet ovat hyvä vaihtoehto niille, jotka ovat motivoituneita huoltamaan siteitä. Nuorten elämän helpottamiseksi on ensisijaisen tärkeää tarjota käyttäjän arjessa toimivia kuukautissuojia.

Kiitämme Helsingin kaupunginvaltuustoa hienosta päätöksestä jakaa kuukautissuojia ja tarjoamme kaupungin käyttöön yhdistyksen osaamista, mikäli kouluissa innostutaan ompelemaan kestositeitä.

Johanna Pökkä

puheenjohtaja, Kodin kestot ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.