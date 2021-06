Talotoimikunnat voivat ilmoittaa pyörävarastojen kunnostustarpeista Hekalle.

Kirsi Marttinen kirjoitti Helsingin kaupungin asunnot oy:n (Heka) pyörävarastojen kunnosta (HS Mielipide 4.6.).

Hekalla on noin 500 eri-ikäistä kohdetta, ja talojen pyörävarastojen varustelu ja mitoitus vaihtelevat muun muassa kohteen rakennusajankohdan ja peruskorjaustilanteen mukaan. Vanhemmissa taloissa, joita ei ole vielä peruskorjattu tai joiden edellisestä peruskorjauksesta on kulunut aikaa, pyörien säilytystilat eivät välttämättä vastaa tämän päivän odotustasoa, sillä pyöräilyn suosio ja erilaisten kulkupelien määrä on lisääntynyt tuntuvasti viime vuosina.

Talojemme pyörävarastot uusitaan ja niiden varustelutasoa parannetaan pääsääntöisesti peruskorjausten yhteydessä. Peruskorjaamme talojamme lähivuosina noin 170 miljoonalla eurolla vuosittain. Viime vuoden lopussa Hekalla oli käynnissä yhteensä lähes 2 000 asuntoja koskevaa peruskorjaushanketta. Varastotiloja voidaan kunnostaa myös peruskorjausta pienempien remonttien yhteydessä. Talotoimikunnat voivat ilmoittaa pyörävarastojen kunnostustarpeista Hekalle. Korjaustarvetta ja -aikataulua tarkastellaan pitkän aikavälin korjaussuunnitelmaa laadittaessa.

Talotoimikunnat voivat tarvittaessa järjestää yhteistyössä Hekan aluetoimiston kanssa pyörävaraston siivouksen, jossa rikkinäiset ja hylätyt pyörät ja romut poistetaan pyörävarastosta.

Jaana Närö

toimitusjohtaja, Helsingin kaupungin asunnot oy (Heka)

