Keskisuomalainen kirjoittaa hallituksen kotitalouksille valmistelemasta velkakatosta. Valtiovarainministeriön työryhmä esitti syksyllä 2019 katoksi 4,5 kertaa kotitalouden bruttovuositulot. Noin 28 prosenttia velanottajista ylittää tuon rajan.

”Uuden asunnon ostaja ottaa nykyisin tyypillisesti lainaa 3,7 kertaa talouden bruttotulojen verran.”

”Lainakatto on holhoamista ja jakaa ihmisiä lainakelpoisuuden mukaan. Nykyinen nollakorkojen maailma on kuitenkin epätodellinen, joten velkakatto on tarpeen. Erityisesti on syytä rajata taloyhtiölainoja, sillä ne tekevät taloyhtiöistä riskisijoituksia ja johtavat huomaamatta ylisuureen velkaantumiseen. Valtiovarainministeriön mukaan taloyhtiölainaa saisi olla enintään 60 prosenttia myytävien asuntojen velattomasta hinnasta. Sekin on liikaa. Rajaa on vedettävä alaspäin.”

Etelä-Saimaan pääkirjoituksessa Pekka Lakka kirjoittaa, että työ on muutakin kuin aikaa. Hän kommentoi Huawein tietoturvajohtajan Mika Lauhteen haastattelua Kauppalehdessä, jossa tämä esitti Suomeen seitsemänpäiväistä työviikkoa.

”Pelkkä työajasta puhuminen tuntuu tänä päivänä vanhanaikaiselta. Enemmän pitäisi puhua siitä, mitä työajalla tapahtuu ja miten työn laatu saadaan mahdollisimman hyvälle tasolle. Työn motiivina on aina synnyttää jotain. Siksi työn laadun pitäisi olla keskustelun keskiössä.”

”Koronan vaikutuksesta asiantuntijatöitä on totuttu tekemään paikasta riippumattomasti. Etätyön nopean yleistymisen vaikutuksista ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa. Asiantuntijatyön fyysinen ja ajallinen sijoittuminen on joka tapauksessa murroksessa. Siksi työstä keskustelemisen pitäisi olla kokonaisvaltaisempaa myös niissä pöydissä, joissa työehtosopimuksia väsätään.”

Iltalehdessä Kreeta Karvala toteaa, että kohtuullisen koronariskin kanssa on opittava elämään.

”Koronavirus ei poistu maapallolta, ja sen vuoksi tartuntoja ilmaantuu lähivuosina siellä täällä, mutta koska suurin osa suomalaisista on syksyllä rokotettu ja myös tehosteannoksia on saatavissa, siksi myös koronariskin sietämisestä pitää alkaa puhua.”

”Todennäköisesti moni pitää jatkossa joukkoliikennevälineissä tai lentoasemilla maskia, tai pesee käsiään aiempaa enemmän. Se on järkevää sopeutumista tulevaisuuteen, jossa elämme koronan kanssa, kuten olemme eläneet myös aiempia pandemioita aiheuttaneiden virusten kanssa.”

”Kun koronasta tulee rokotetuille suomalaisille arkea, silloin myös kontrolli omasta elämästä pitää palauttaa yksilöille terveysviranomaisten ja poliitikkojen sijaan.”