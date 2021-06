Opiskelijat saavat arvokasta kokemusta, kun he pääsevät harjoittelemaan tulkkausta aidoissa tilanteissa.

Diakonia-ammattikorkeakoulu suunnittelee siirtävänsä Turun kampuksen ja siellä opetettavan viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen Helsinkiin.

Alustava suunnitelma tulkkauksen opetuksen siirrosta on lyhytnäköinen. Se loisi tarpeetonta kilpailua toisen viittomakielen tulkkausta opettavan korkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulu Humakin kanssa. Kahden oppilaitoksen opiskelijat kilpailisivat jo nyt riittämättömistä harjoittelupaikoista pääkaupunkiseudulla, puhumattakaan asunnoista. Turussa opiskelevat ovat valinneet opiskelupaikkansa siksi, ettei se sijaitse pääkaupungissa.

Nykyisellään viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen opetuksella Turussa on myös vahva rooli paikallisessa kuurojen ja kuulovammaisten yhteisössä, joka on Suomen toiseksi suurin. Opiskelijat saavat arvokasta kokemusta, kun he pääsevät harjoittelemaan tulkkausta aidoissa tilanteissa. Tämä on ammattitaidon rakentumisen kannalta erittäin tärkeää.

Tulkkausala on jo nyt verrattain pieni koulutusala. Koulutettuja, ammattitaitoisia tulkkeja tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Siksi on tärkeää tarjota myös siihen johtavaa korkeakoulutusta mahdollisimman monipuolisesti.

Taina Ukkola

asiantuntija, Kieliasiantuntijat ry

