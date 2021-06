Ilmastonmuutos on vain yksi osa perustavanlaatuisempaa kriisiä, jonka kaikki ilmentymät juontuvat siitä, että kasvun rajat ovat ylittyneet.

Juho Romakkaniemi kirjoitti kolumnissaan (HS 8.6.), että ”ilmastoaiheesta ei kannata tehdä vastenmielistä keskiluokalle”. Hän vertasi ilmastokriisiä rikkidioksidin aiheuttamiin happosateisiin ja freonikaasujen aiheuttamaan otsonikatoon ja totesi: ”Maailma pelastui. Samalla tavalla torjumme myös ilmastonmuutoksen.”

Romakkaniemen mukaan kyse on siis ongelmasta, johon on ratkaisu ja vieläpä sellainen, ettei keskiluokan tarvitse pelätä elämäntyylinsä puolesta: ”Useimmat kehittyneet taloudet ovat osoittaneet, että talouskasvun ja päästöjen irtikytkentä toimii.”

Romakkaniemen analyysi on kuitenkin monella tavalla harhaanjohtava. Ensinnäkin ilmastonmuutos on vain yksi osa perustavanlaatuisempaa kriisiä, jonka kaikki ilmentymät juontuvat siitä, että kasvun rajat ovat ylittyneet. Näin ollen kyse ei siis ole ongelmasta, jolle on löydettävissä ratkaisu, vaan moniulotteisesta systeemisestä ahdingosta.

Jos kuitenkin eristetään hiilidioksidipäästöt omaksi osa-ongelmakseen, niin vertaus esimerkiksi freoneihin ontuu pahasti. Koko yhteiskuntamme ei ollut riippuvainen freonikaasuista, ja toisin kuin fossiilisten polttoaineiden tapauksessa, niiden korvaaminen on helppoa ja halpaa. Fossiiliset taas ovat teollisen sivilisaation sine qua non ja kirjaimellisesti korvaamattomia.

Toiseksi talouskasvu voidaan periaatteessa kytkeä irti hiilidioksidipäästöistä, mutta käytännössä ei. Toisin kuin on pyritty osoittamaan, talouskasvua ei voida kytkeä irti energian ja luonnonvarojen käytöstä, vaan korrelaatio on ja tulee aina olemaan positiivinen.

Kasvava talous tulee siis aina vaatimaan yhä enemmän energiaa ja resursseja, eli talouskasvun ylläpitäminen ilman hiilidioksidipäästöjä ei vaadi ainoastaan koko nykyisen energiainfrastruktuurin korvaamista vaan sen jatkuvaa kasvattamista ”uusiutuvalla” energialla. Lainausmerkit ovat tässä tarpeen, sillä uusiutuvaa on ainoastaan auringon tarjoama diffuusi energiavuo, ei sen valjastamiseen tarvittava teknologia, joka on taas riippuvainen uusiutumattomista luonnonvaroista.

Romakkaniemen analyysin perustana on usko niin kutsuttuun kestävään kasvuun, joka on sisäisesti ristiriitainen käsite. Se, joka kasvaa ei ole kestävää, ja se, joka on kestävää, ei kasva. Tämä pätee kaikissa äärellisissä järjestelmissä.

Palataksemme vielä ilmastonmuutokseen ja Romakkaniemen keskeiseen sanomaan, niin todettakoon, että maailman väestön rikkain kymmenen prosenttia on vastuussa yli puolesta ilmakehään päästetystä hiilidioksidista ja rikkain puolikas vastaa 90 prosentista. Näin ollen on selvää, että globaali keskiluokka ja sen elintavat ovat kriisin ydinsyy, ja kuten edellä käy ilmi, keskiluokkaisten elintapojen ylläpitäminen ei ole yhteensopivaa ilmastokriisin torjumisen kanssa.

Tämä on varmasti keskiluokalle vastenmielistä – niin kuin totuus usein on.

Tommy Vänskä

diplomi-insinööri, filosofian tohtori, Helsinki

