Hyvät ystävät. Pöytälaatikkokirjailijana koen tulevani syrjityksi, koska meille ei ole tilaa markkinoilla. En saa kirjalleni julkisuutta eikä se ei pääse kirjakaupan hyllylle.

Mikä kertoo, että kirja on huono? Se, että se on omakustanne. Sen pitäisi päästä esiin kirjankustantajan toimesta. No, miksi se ei pääse esiin? Koska kirjoja tarjotaan tuhatmäärin ja niitä voidaan julkaista vain pieni osa. Koska kirjalla ei ole kustantajaa, se on huono, päättelevät kirjakauppiaat ja lukijat.

Mitä täytyisi tehdä? Kirjankustantamot ovat keskeisessä asemassa. Pitäisikö olla kustannuslinja, jonka tarkoitus on torjua yhteiskunnassa olevia syrjittyjen kirjoittajien ongelmia? Järjestettäisiinkö mielenosoitus teemalla ”Kulttuuri ei saa olla silkkaa liiketoimintaa”?

Niin, leikki leikkinä, mutta haluaisin keskustelua asiasta.

Mirjam Efron

Helsinki

