Kuntien tulisi järjestää lapsille kesätoimintaa.

Viime lauantaina moni ekaluokkalainen sai käteensä ensimmäisen koulutodistuksen ja kirmasi pitkälle ansaitulle kesälomalle. Ensimmäinen kouluvuosi on lapselle kuormittava: on paljon uutta opittavaa ja itsenäistymistä pienin askelin. Lomalla lapsi rentoutuu ja palautuu.

Nyt oman lapseni ensimmäisen kouluvuoden päätyttyä jaan toukokuussa mielipidesivulla kirjoittaneen Sari Kemppaisen (HS Mielipide 3.5.) kanssa saman huolen: seitsemänvuotias ei ole valmis itsenäiseen lomailuun.

Suomessa lasten odotetaan itsenäistyvän kansainvälisesti katsottuna hämmentävän nuorina. Mannerheimin lastensuojeluliitto tuo joka kevät esiin huolen pienten koululaisten pitkistä yksinäisistä päivistä, mikä näkyy lisääntyneinä soittoina auttaviin puhelimiin.

Anne-Mari Karppinen (HS Mielipide 7.5.) peräsi perheiltä oma-aloitteisuutta. Tavalliseen kesään kuuluukin leirejä, isovanhempien apua ja hoitorinkejä. Koronapandemian aikana täytyy kuitenkin pohtia myös ohjelmapaletin terveysturvallisuutta. Uskaltaako leirille ilmoittautua, onko isovanhemmat rokotettu, entä naapurin parikymppinen lastenhoitaja?

Korona-ajan ekaluokkalaisilla uusien koulukavereiden perheet ovat myös jääneet tavallista etäisemmiksi.

Omalla kohdallani pandemia-aika on tuonut myös helpotusta arkeen. Voin jatkaa etätyössä kesän ja katsoa samalla lapsen perään. Paikasta riippumaton työ lisääntyy tulevaisuudessa varmasti, ja työnantajan jousto on keskeinen kilpailuvaltti. Lapsiperheen kesän järjestely ei kuitenkaan voi olla työnantajan varassa. On paljon sellaisia töitä, joita ei voi tehdä etänä. On myös palavereja, joita ei voi pitää lasten kuullen.

Pienten koululaisten kesätoiminnan järjestämisen tulee olla kuntien vastuulla. Uraäitien verkosto Mothers in Business on vaatinut Ruotsin tapaan Fritidshem-toiminnan kokeilua Suomessa. Muutama tunti päivässä turvallista vapaamuotoista toimintaa lapselle tutussa ympäristössä tukisi myös vanhemman mahdollisuutta keskittyä työhön.

Nuppu Pelevina

ekaluokkalaisen äiti, Espoo

