Koronapandemian taittumisen aika voi osoittautua merkittäväksi hetkeksi ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Talouskasvu kiihtyy kaikkialla maailmassa. Olennaista ilmaston kannalta on se, miten kasvu tehdään – hiilellä vai uusiutuvalla energialla. Pandemian hiipumisen aikaan osuu monia merkittäviä liikahduksia myös sääntelyn ja markkinoiden puolella.

Maailmantalouden oletetaan kasvavan tänä vuonna nopeasti. Kuluttajien säästöt ovat kasvaneet. Valtiot sekä keskuspankit ovat lappaneet rahaa markkinoille. Teollisuuden ja kuluttajien luottamus tulevaan on vahvaa. Rokotteiden yleistyminen päättää synkän kauden ja edessä on kulutuksen kasvun aika. Piti kulutuksen kasvua ympäristön kannalta kestämättömänä tilanteena tai ei, tällainen ajanjakso on edessä.

Kasvun yhteys hiileen on onneksi ehtinyt heikentyä. Kansantuotteen kasvuprosentin voi hankkia nykyisessä digimaailmassa paljon pienemmällä fossiilisen energian määrällä kuin takavuosina. Mutta kokonaan yhteys ei ole katkennut. Kasvupurskaus voi johtaa takapakkiin ilmastotyössä.

Toinen hyvä ”ehtiminen” on se, että sääntely-ympäristö on kehittynyt ja kehittymässä. EU:n päästökauppa alkaa vihdoin purra saastuttamisen hinnan noustua. Yhdysvallat palaa ilmastoyhteistyöhön mukaan. Kiina kasvaa nopeasti ja käyttää kyllä fossiilista energiaa, mutta siirtymä uusiutuviin on nyt todella nopeaa. Jopa Venäjällä tapahtuu. Duuma on hyväksynyt ensimmäiset lait, joilla yrityksiä ohjataan pienempiin päästöihin ja ilmastonsuojelutöihin.

Valtioiden rinnalle tulevat oikeusistuimet ja keskuspankit. Toukokuussa Haagin tuomioistuin katsoi, että Hollannissa päämajaansa pitävän öljy-yhtiö Shellin tulee pienentää päästöjään enemmän kuin mitä se itse on aikonut tehdä. Ratkaisu koski vain Shelliä, mutta sillä saattaa olla laajempia vaikutuksia. Oikeus kertoi, että yhtiöillä on oma ja itse kannettava vastuu siitä, että ne kunnioittavat inhimillistä elämää – ja kunnioittaminen tarkoittaa riittävää aktiivisuutta ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä.

Vastaavan tyyppisiä valtioita ja yrityksiä vastaan nostettuja kanteita on viety oikeusistuimiin eri puolilla maailmaa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin otti käsiteltäväkseen portugalilaisten nuorten ja lasten nostaman kanteen 33 valtiota vastaan. Kanteessa näitä eurooppalaisia tai Euroopan naapurissa olevia valtioita syytetään siitä, että ne eivät tee tarpeeksi ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Oikeus otti kanteen nopeutettuun prosessiin ja vaati valtioita laatimaan vastauksensa oikeudelle heti, koska asialla on kiire.

Yritykset pyrkivät jo hoputtamattakin vähentämään päästöjään. Mutta hoputustakin on tiedossa. Euroopan keskuspankilla on valtavasti vääntövoimaa arvopaperien ostojen kautta. EKP aikoo selvittää, millaisia ilmastoriskejä se ja Euroopan rahoituslaitokset ovat sisälleen haalineet. Samalla EKP tekee selväksi sen, että rahoitusta kaipaavien yritysten tulee tehdä selväksi, millaisia ongelmia ilmastonmuutos niiden toiminnalle aiheuttaa, ja miten yritykset aikovat ilmastoriskejään pienentää. EKP:n esimerkki vetää peräänsä isoja institutionaalisia sijoittajia.

Ilmastoriskejä kantavien yritysten omistajatkin aktivoituvat. Ilmastotoimia kiirehtivä sijoittajaryhmä Engine No. 1 onnistui hankkimaan kolme paikkaa öljyjätti Exxon Mobilin hallitukseen. Yksi heistä on suomalainen Nesteen entinen biopolttoaineliiketoiminnan vetäjä Kaisa Hietala.

Idealistisimmat ilmastoaktivistit ovat väittäneet, että ilmaston pelastaminen vaatisi talousjärjestelmän isoa remonttia. Siihen ei ole enää aikaa ja markkinatalous kyllä muuttaa nopeastikin suuntaansa, jos sitä ruokitaan oikeilla taloudellisilla houkuttimilla. Kaikki nämä nyt näkyvät muutoksen ajurit sopivat oikein hyvin sekä demokratiaan että markkinatalouteen.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.