Monissa maissa terveysveroja on toteutettu hyvin tuloksin.

Elintarviketeollisuusliiton johtajien Heli Tammivuoren ja Marleena Tanhuanpään mukaan (HS Mielipide 4.6.) terveysvero ei ohjaisi kulutusta mutta näivettäisi ruokasektoria. Kirjoituksessa esitettiin väitteitä ja mielipiteitä mutta ei tuotu esille tutkimustuloksia, joita aiheesta on runsaasti saatavilla.

Viimeisten vuosikymmenten aikana ylipaino on globaalisti voimakkaasti yleistynyt, minkä seurauksena krooniset sairaudet ovat lisääntyneet. Monissa maissa yhteiskunta on ennakkoluulottomasti lähtenyt laeilla ja säädöksillä vähentämään epäterveellisten elintarvikkeiden tarjontaa ja kulutusta. Niiden vaikutuksia on tutkittu tieteellisin menetelmin.

Sopivasti suunnattu verotus vähentää kulutusta. Maailman terveysjärjestö WHO selvitti laajassa tutkimuksessa Unkarissa toteutetun epäterveellisten elintarvikkeiden verotuksen vaikutuksia. Sen mukaan verotettavien tuotteiden hinnat nousivat 29 prosenttia, ja niiden kulutus vastaavasti väheni 27 prosenttia.

Hyvin toteutettu verotus ei näivetä ruokasektoria. Britanniassa informoitiin elintarviketeollisuutta tulevasta verosta kaksi vuotta ennen sokeripitoisten virvoitusjuomien veron voimaan tuloa vuonna 2018. Sen vaikutuksia selvittänyt laaja tutkimus osoitti, että verosta huolimatta virvoitusjuomien kulutus ei vähentynyt lainkaan, mutta sokerin saanti juomista väheni 10 prosenttia.

Teollisuus oli reagoinut kehittämällä vähemmän sokeria sisältäviä juomia. Kansanterveys hyötyi, ja virvoitusjuomateollisuuden liiketoiminta jatkui entiseen malliin. Haittaverojen tärkeä vaikutus on, että ne antavat teollisuudelle virikkeen kehittää terveellisempiä tuotteita.

Tammivuori ja Tanhuanpää väittivät, ettei vero muuttaisi niiden kuluttajien käyttäytymistä, jotka aiheuttavat terveydenhuollolle eniten kustannuksia. Tutkimukset Suomesta ja muualta osoittavat, että juuri vähemmän koulutetut ja köyhempi kansanosa hyötyy terveysveroista eniten. Terveysvalistus tavoittaa heidät huonosti, mutta verotus kohdistuu kaikkiin samalla tavalla. Terveysveroilla voidaan vähentää yhteiskuntaluokkien välisiä terveyseroja, jotka viime vuosikymmeninä ovat huolestuttavasti levenneet.

Kirjoituksessa todettiin, että elintarvikkeiden terveysperusteinen verotus koetaan ”erittäin vaikeaksi”. Mistä tämä käsitys on peräisin? Monissa maissa terveysveroja on toteutettu hyvin tuloksin. En voi kuvitella, että Suomessa poliitikot ja virkamiehet olisivat tässä asiassa osaamattomampia kuin muissa maissa.

Pertti Mustajoki

Terve Paino ry:n puheenjohtaja

