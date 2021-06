Jatkossa esimerkiksi perunkirjoitusta varten tarvittavat virkatodistukset tilaaja saa yhdestä paikasta.

Kalle Puhalainen kirjoitti sukuselvitysten pitkistä toimitusajoista (HS Mielipide 7.6.). Kirkon aluekeskusrekistereissä virkatodistusten laatiminen on ruuhkautunut. Tilanne on kohtuuton ja hankaloittaa asioiden hoitamista usein jo valmiiksi raskaissa tilanteissa. Olemme pahoillamme tästä.

Kirkonkirjojenpidossa on meneillään suurin uudistusprosessi sitten 1600-luvun. Kirkonkirjojen digitointi on mahdollistanut aineiston valtakunnallisen käsittelyn, mutta tarvittavat tiedot eivät tule todistuksille ”napin painalluksella”, vaan ne on edelleen manuaalisesti poimittava digitoidusta materiaalista.

Uudistuksessa kirkonkirjojenpito keskitetään viiteentoista aluekeskusrekisteriin. Näin taataan ammattitaito, perehdyttäminen, lomien sijaistukset, palvelun katkeamattomuus sekä taloudellinen tehokkuus. Kirkon jäsentietojärjestelmää kehitetään jatkuvasti yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Joulukuussa 2020 otettiin käyttöön valtakunnallinen Tilaa virkatodistus -asiointipalvelu. Jatkossa esimerkiksi perunkirjoitusta varten tarvittavat virkatodistukset tilaaja saa yhdestä paikasta – siitä aluekeskusrekisteristä, jonka alueella vainaja on viimeksi ollut kirkon jäsenenä. Tämä säästää tilaajan aikaa ja vaivannäköä, kun hänen ei tarvitse enää tilata todistuksia useista seurakunnista.

Ruuhkautuminen johtuu siitä, että tilauksia on enemmän kuin arvioitiin, joten aluekeskusrekistereissä ei ole riittäviä henkilöresursseja. Virkatodistuksen laatiminen on ammattitaitoa vaativa tehtävä, johon perehdyttäminen vie kuukausia. On tärkeää, että myös todistusten tilaajat toimisivat mahdollisimman hyvissä ajoin.

Virkatodistusten toimitusaikojen lyhentämiseksi Kirkkohallitus ja seurakuntien aluekeskusrekisterit tekevät kaikkensa lisäämällä resursseja, sopimalla yhteisistä toimintatavoista sekä kehittämällä tietojärjestelmiä.

Sanna Heickell

rekisterijohtaja, Kirkkohallitus

Emilia Launonen

keskusrekisterin johtaja, Helsingin seurakuntayhtymän keskusrekisteri

Hanna Lehto

keskusrekisterin johtaja, Turun alueellinen keskusrekisteri

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.