Savon Sanomat kirjoittaa Elinkeinoelämän keskusliiton investointitiedustelusta, jonka mukaan teollisuuden investointiaste kipuaa tänä vuonna noin 24 prosenttiin.

”Luku on huima, kun sitä vertaa viime vuosien surkean pieniin numeroihin, mutta kansainvälisessä vertailussa sillä sijoittuu vain keskikastiin.”

”Yritykset investoivat, kun panostuksille on odotettavissa tuottoa.”

”Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit ovat tulevaisuuden kasvun paras tae, mutta niihin liittyvät epävarmuudet ovat omiaan pitämään investointitason matalana. Tänä vuonna t&k-menojen arvioidaan olevan lähes 3,4 miljardia euroa eli peräti puoli miljardia enemmän kuin toissa vuonna. Tason pitämiseksi työelämäprofessori Martti Hetemäen äskettäinen ehdotus yritysten tutkimus- ja tuotekehitysvähennyksestä on syytä ottaa vakavasti.”

Maaseudun tulevaisuuden mukaan ruuan hinta hipoo ennätyksiä.

”Kehitys saattaa hyvinkin jatkua samansuuntaisena. Ilmastonmuutoksen eteneminen vähentää maatalouteen soveltuvaa pinta-alaa väistämättä seuraavina vuosikymmeninä monissa maissa. Kun maailman väestö samaan aikaan kasvaa, ruuan hinnan nousupaine jatkuu.”

”Kun elintarvikkeiden maailmanmarkkinahinnat ovat nousussa, kotimaistenkin kaupparyhmien mahdollisuudet tuoda halpaa ruokaa maailmalta vähenevät. Korona-vuoden aikana suomalaiset kuluttajat ovat myös arvostaneet aiempaakin enemmän kotimaisia tuotteita.”

”Yhä selvempää on, että suomalaisen elintarviketeollisuuden ja samalla myös tuottajien paras mahdollisuus lisätä tuottojaan tulevaisuudessa on viennin vauhdittaminen. Suomalaisten määrä ei olennaisesti lisäänny, ruuan kulutus ei kotimaassa kasva ja vaikka kotimaisuus kuluttajien tottumuksissa vahvistuisikin, tuottajien kannalta kestävää hintojen nousua on vaikea rakentaa kotimarkkinoiden varaan. Esimerkkejä viennin vauhdittumisesta on olemassa, eikä ulkomaankauppa ole enää pelkästään lupausten varassa. Silti sen eteen kannattaa tehdä kaikki.”

Lapin kansa kirjoittaa, että korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätökset selkeyttävät Airbnb-toiminnan rajoja, mutta eivät vastaa vielä kaikkiin kysymyksiin.

”KHO:n päätöksiä luetaan erityisen tarkasti Lapin pääkaupungissa, missä Airbnb-asuntoja on asukaslukuun suhteutettuna eniten Suomessa.”

”Airbnb:llä on tärkeä rooli Rovaniemen matkailussa. Toimintaa ei tule kieltää, mutta pelisääntöjä on selvennettävä. Tähän tarvitaan KHO:n linjausten lisäksi uutta lainsäädäntöä.”