Onko pandemian oloissa järkevää tuoda hätätilaan määrättyyn kaupunkiin kymmeniätuhansia ihmisiä kahdestasadasta eri maasta?

Ensi kuussa Tokioon matkustaa 15 000 olympia- ja paralympia­urheilijaa, tuhansia heidän valmentajiaan, huoltajiaan ja kisoja seuraavia toimittajia. Lisäksi mukana on 70 000 vapaa­ehtoista työntekijää eri puolilta Japania.

On riskien hallinnan kannalta yksi asia järjestää jalkapallon EM-kisat ja toinen järjestää olympialaiset. Yhden lajin tapahtumaan osallistuu satoja urheilijoita ja toimitsijoita. Olympialaisiin lähes satatuhatta.

Japani ei enää kisoja haluaisi. Maa on ajettu nurkkaan, jossa sen on pakko viedä kisat läpi, kirjoitti Japanin olympiakomitean jäsen Kaori Yamaguchi muutama päivä sitten uutistoimisto Kyodon julkaisemassa tekstissä. Yamaguchi sanoo, että japanilaisten mielipide ei näytä merkitsevän kansainväliselle olympiakomitealle mitään.

Enemmistö japanilaisista on vastustanut olympialaisia koko vuoden. Kisojen virallisiin sponsoreihin kuulunut sanomalehti Asahi Shimbun vaati hiljattain Japanin hallitusta perumaan kisat. Japanilainen lääkärijärjestö ja hallituksen lääketieteellinen neuvonantaja vaativat samaa.

Maan hallitus ja kisojen järjestelykomitea ovat puun ja kuoren välissä. Kansainvälinen olympiakomitea KOK aikoo mitä ilmeisimmin pakottaa pitämään kisat, kehittyi tilanne miten tahansa. Kisajärjestäjän kanssa tehty sopimus sanoo, että vain KOK voi päättää kisojen perumisesta. Jos järjestäjä sanoo sopimuksen irti yksin, kaikki tappiot ja korvaukset kaatuvat sen niskaan. Mikäli KOK ja Japani päättäisivät perumisesta yhdessä, vakuutukset korvaisivat molempien menetyksiä.

Olympialiikkeen perusasiakirja määrää, että KOK:n on taattava osallistujien terveys ja edistettävä turvallista urheilua. Osallistujien terveyttä pyritään takaamaan sillä, että KOK järjestää halukkaille urheilijoille rokotteet. Yleisön päästämistä katsomoihin vielä harkitaan, sikäli kuin japanilaiset haluavat tulla. Japanilaisista on ehditty rokottaa täysin vain kolme prosenttia ja kerran kymmenen prosenttia. Muista maista ei kisavieraita oteta.

”Mitä varten nämä kisat järjestetään ja kenelle?” Yamaguchi kysyi kirjoituksessaan. Hän jätti vastaamatta, mutta yksi syy on selvä.

Kansainvälinen olympiakomitea saa rahansa joka neljäs vuosi pidettävien olympiakisojen televisiointioikeuksista. Jos Tokion kisat jätettäisiin kokonaan pitämättä, KOK menettäisi arviolta 3–4 miljardia dollaria. Mitä se näillä rahoilla tekee, ei tarkasti tiedetä. KOK on läpinäkymätön ja täysin epädemokraattinen organisaatio.

KOK:n johtajat toistelevat, että kisat järjestetään maailman urheilevan nuorison takia, jotta heiltä ei riistetä olympiaunelmaa.

Totta on, että suurin osa kisoihin kelpuutettavista urheilijoista haluaa osallistua, jos se suinkin on mahdollista. Niin hyvin olympiaunelma on myyty.

Yamaguchi, itse judon olympiamitalisti ja maailmanmestari, sanoo kuitenkin, että urheilijoilla olisi tilaisuus haastaa olympialaiset ja kasvaa ihmisiksi, jotka muuttavat urheilumaailmaa.

Huippu-urheilijat ovat olleet taipuvaisia asettamaan urheilun kaiken edelle ja taipumaan itsekin voidakseen urheilla ja saavuttaa menestystä. Eetos on selvästi kehittymässä toiseen suuntaan. Urheilijat ovat alkaneet ottaa enemmän valtaa omaan urheilemiseensa, elämäänsä ja mielipiteiden ilmaisemiseen.

Urheilijoiden ja koko urheilumaailman on hyvä aika punnita, mikä on olympiaorganisaation arvo ylipäätään. Mitä se itse asiassa tuo urheilulle? Ja miten paljon vie muun muassa urheilijoiden ja lajien itsemääräämisoikeudesta.

Tässä on KOK:lle toinen syy pakottaa kisat läpi riskeistä huolimatta. Kahdeksan vuoden kisatauon aikana urheilumaailma voisi havaita, että urheilu tulee hyvin toimeen ilman olympiakisoja. Kenties entistä paremmin.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.