Vanhempani hoitavat kuitenkin säännöllisesti muiden sisarusteni lapsia. Isovanhempien tulisi kohdella lastenlapsia tasapuolisesti.

Kun isovanhemmat kohtelevat lastenlapsiaan eriarvoisesti, se tuottaa paljon surua ja katkeruutta. Valitettavasti se heijastuu usein myös sisarusten väleihin tavalla tai toisella.

Perheelläni on tilanne, jossa todellakin tarvitsisimme isovanhempien apua, mutta emme sitä juuri saa: suuri perhe, erityislapsi ja työssä käyvät vanhemmat. Vanhempani hoitavat säännöllisesti muiden sisarusteni lapsia, ja usein äitini vielä toteaa: ”Näitä lapsia on helppo vahtia, kun he ovat niin omatoimisia.”

Se herättää ajatuksen, että avun tarjoaminen on kiinni siitä, minkälaisia lapset ovat. Se ei kuitenkaan ole oikein lapsenlapsia eikä lasten vanhempia kohtaan. Usein juuri eniten apua tarvitsevat ne vanhemmat, jotka sitä vähiten saavat.

Tiedän ystäväpiiristäni monta vanhempaa, jotka painivat saman surun, kiukun ja epäoikeudenmukaisuuden tunteiden kanssa. Osa on katkaissut välit vanhempiinsa kokonaan. Ymmärrän heitä, sillä on vaikea hyväksyä, miksi minun jaksamiseni vanhempana olisi vähemmän tärkeää kuin sisarusteni jaksaminen; tai miksi isovanhemmat eivät haluta viettää aikaansa lapseni kanssa samalla tavalla kuin muiden lastenlasten.

Erityisesti toivon, että lapseni eivät kasvaessaan osaa kiinnittää asiaan huomiota, jotta heille jäisi mielikuva, että he ovat yhtä tärkeitä lapsenlapsia kuin serkkunsa.

Äiti

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

