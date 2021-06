Kaupungin ytimeen, merelliseen arvoympäristöön toteutetaan vain paikan arvoista ympäristöä.

Aino Niskanen, Mona Schalin ja Tiina Valpola väittivät mielipidekirjoituksessaan (HS 7.6.), että Helsingin Makasiinirannan käynnissä olevan kilpailun kilpailuasiakirjoissa ei esitetä, miksi tiivis ja korkea rakentaminen sopisi tälle keskeiselle paraatipaikalle. He kirjoittivat kilpailuohjelman sallivan alueelle jopa seitsemän Stora Enson talon verran uudisrakentamista, ja totesivat, ettei keskeisiä kilpailuohjelmassa edellytettäviä näkymiä ole mahdollista säilyttää hyvälläkään suunnittelulla.

Nämä väitteet eivät pidä paikkaansa. Alueen suunnitteluperiaatteissa on asetettu useita reunaehtoja tulevalle rakentamiselle.

Uuden rakentamisen ylin sallittu korkeusasema on + 20 metriä, ja lähinnä rantaa olevan rakentamisen ylin sallittu korkeusasema on + 18 metriä. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Kauppatoria reunustavien empirerakennusten korkeusasema on noin + 18 metriä ja Stora Enson pääkonttorin noin + 27 metriä. Tulevaa rakentamista ei voi siis pitää ainakaan ylikorkeana.

Kirjoituksessa esitettiin myös huoli siitä, että rakentamisen määrä kasvaisi kilpailuvaiheen jälkeen, ja ettei kaupunki voisi maapohjan myynnin jälkeen asettaa kiinteistösijoittajalle riittäviä laatuvaatimuksia.

Voittava kilpailuehdotus toimii alueen tulevan asemakaavoituksen pohjana, ja sen hyväksymisestä päättää aikanaan kaupunginvaltuusto. Käynnissä olevaan kilpailuun liittyy laaja kaupunkilaisten kuuleminen kuten tulevaan kaavoitukseenkin. Suunnittelua tehdään hyvin avoimesti.

Asemakaavan lisäksi rakentamista ohjataan tontinluovutusehdoilla. Kaupunki voi luovuttaa asemakaavoituksen jälkeen tontit vuokralle osto-optiolla, jonka perusteella ne myydään vasta, kun tontit on rakennettu kaupungin hyväksymän laatutason mukaisesti.

Pystymme siis varmistamaan, että kaupungin ytimeen, merelliseen arvoympäristöön toteutetaan vain paikan arvoista ympäristöä.

Mikko Aho

toimialajohtaja

kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunki

