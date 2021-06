Samalla totta kai katsotaan, ettei lapsi aiheuta vaaraa tai harmia itselleen tai muille.

Viime päivinä on esitetty huolia siitä, etteivät vanhemmat leiki lastensa kanssa tarpeeksi vaan uppoutuvat leikkipuistossakin omiin juttuihinsa (HS Mielipide 6.6. ja 9.6.).

Haluan rohkaista muitakin nykyvanhemmuuden paineiden ristiaallokossa rämpiviä arjen sankareita: Jos lapsesi leikkii ja on tyytyväinen, älä häiritse. Sen sijaan: Hengähdä hetki! Jutustele toisen vanhemman kanssa. Kuuntele hetki vain omia ajatuksiasi. Ei ole myöskään väärin kaivaa puhelinta esiin ja vihdoin vastata kiireelliseen viestiin, maksaa myöhästynyt lasku, siirtää neuvola-aikaa tai ihan vain lepuuttaa mieltään somen kauniita tulppaanikuvia katsellen. Samalla totta kai katsotaan, ettei lapsi aiheuta vaaraa tai harmia itselleen tai muille.

Ja sinä, joka näet leikkipuistossa vanhemman, joka ei leiki lapsensa kanssa: älä tuomitse välinpitämättömäksi tai paasaa. Et tiedä tästä vanhemmasta mitään, et kuinka monta palikkatornia hän on jo tänään rakentanut, kuinka monta laulua laulanut, leikkinyt, sylitellyt, ruokkinut, lohduttanut ja sanoittanut tunteita. Tämä voi olla hänen päivänsä ainut hengähdyshetki ja juttutuokio toisen aikuisen kanssa.

Lapsi tarvitsee myös tilaa ja rauhaa tutkia ja leikkiä ilman että vanhempi hengittää niskaan. Jatkuva vuorovaikutus ja hössöttäminen on lapsellekin raskasta. Hetkittäinen tylsistyminen voi ruokkia luovuutta paljon paremmin kuin vanhemman väkinäiset leikitysyritykset.

Koronavirusaika on ollut todella yksinäistä monelle pikkulapsiperheelle. Kun kotona on jo leikitty kaikki leikit maan ja taivaan väliltä ja vihdoin pääsee puistoon nauttimaan kesästä ja muustakin seurasta, kenenkään ei pitäisi tuntea siitä huonommuutta, että antaa lapsensa leikkiä vapaasti ja levähtää tai juttelee muille vanhemmille. Voisimmeko vain uskoa, että vanhemmista valtaosa tekee parhaansa ja usein jopa enemmän kuin jaksaisi.

Riittävän hyvä äiti

