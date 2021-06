Inhimillistä tehokkuutta ei saada aikaiseksi työtunteja lisäämällä.

Huawein kyberturvallisuusjohtaja Mika Lauhde nosti Kauppalehden haastattelussa (4.6.) esiin ajatuksen seitsenpäiväisestä työviikosta ratkaisuna kilpailukyvyn haasteisiin suhteessa amerikkalaiseen ja kiinalaiseen työkulttuuriin. Lauhde kohahdutti kertoen itse noudattavansa tätä ajatusta ja tekevänsä 80-tuntisia työviikkoja pitämättä kesälomia.

Toisin kuin Lauhteen mielipide antaa ymmärtää, tutkimus ei tue näkemystä, jossa työtunteja lisäämällä saisimme merkittävää lisätuottavuutta aikaiseksi työelämässämme.

Lauhteen näkemys edustaa vanhakantaista tayloristista tehokkuuskäsitystä, joka kehitettiin 1800-luvun tehdasympäristöön. Tällöin keskeinen tehokkuuden mitta oli työtehtävien määrä aikayksikköä kohden. Työn luonne on muuttunut radikaalisti noista ajoista, ja siksi myös tehokkuuskäsitystämme olisi syytä päivittää.

Työ on entistä enemmän inhimillistä ajattelukapasiteettia vaativaa tietotyötä kuin pelkkää mekaanista suorittamista. Mekaanisessa työssä suorite aikayksikköä kohden on hyvä tehokkuuden määre: mitä pidempään kone jauhaa täysillä tehoilla, sitä tuottavampi ja tehokkaampi se on.

Ihminen puolestaan ei toimi kuin kone. Inhimillistä tehokkuutta ei nimittäin saada irti “ruuvia kiristämällä”. Suomalaiset ja kansainväliset tutkimukset osoittavat, että pitkät työviikot ovat yhteydessä vakaviin terveysongelmiin.

Maailmalla puhutaan jo kestävän tekemisen tahdista, jolla yksilöt ja organisaatiot voivat toimia tehokkaasti ja pitkäjänteisesti. Organisaatioiden tulee kyetä arvioimaan perusolettamuksia ja prosesseja, jotka työtä ja suorittamista ohjaavat. Lisäarvo syntyy uusista ratkaisuista, joiden avulla voidaan tehdä fiksummin ja vähemmän.

Jo nykyisellään työelämässämme ollaan vaikean haasteen edessä: kansantaloudellisista syistä meillä on paine pidentää työuriamme, mutta kansanterveydellisestä perspektiivistä katsottuna näyttää siltä, että ihmiset lakoavat työelämässä jaksamisen haasteiden alla entistä useammin ja aikaisemmin.

Onneksi kuulemme myös johtajien näkemyksiä inhimillisesti tehokkaasta työstä. Esimerkiksi IBM Suomen toimitusjohtaja Mervi Airaksinen on kertonut Talouselämän haastattelussa, että työt tehdään kohtuullisen työajan puitteissa.

Kenties meidän olisikin aika yhdessä miettiä 80-tuntisten työviikkojen sijaan sitä, miten luomme työelämästämme inhimillisesti tehokasta – siis sellaista, jossa tehokkuutta ei saada irti ihmisten selkänahasta vaan organisaation toimintaa järkeistämällä.

Outi Ikonen

johtava organisaatiopsykologi

Jaakko Sahimaa

organisaatiopsykologi

Anne Rantala

johtava työterveyspsykologi, organisaatiopsykologi

Terveystalo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.