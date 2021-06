Kuntapoliitikot voivat hyvin päättää, että meidän kunnassamme lastentarhanopettajille tai sairaanhoitajille maksetaan yli työehtosopimuksen minimin.

Helsingin Sanomien vaalikoneessa kysyttiin helsinkiläisiltä kuntavaaliehdokkailta, pitäisikö varhaiskasvatuksen opettajien palkkoja nostaa.

Kysymys on perusteltu, koska Helsingissä on jatkuvasti pulaa lastentarhanopettajista. Heidän kuten monen muunkin kunnan työntekijän pienehköllä palkalla on vaikea asua ja elää kalliissa kaupungissa.

Eduskuntapuolueista lähes kaikki olivat väitteen kanssa enemmän samaa kuin eri mieltä. Moni ehdokas vastasi kuitenkin, että poliitikot eivät päätä asiasta vaan työmarkkinaosapuolet. Tätä korosti esimerkiksi vasemmistoliiton pormestariehdokas Paavo Arhinmäki.

Kokoomuksen pormestariehdokas Juhana Vartiainen totesi, että palkankorotukset eivät ”onneksi” kuulu poliitikoille.

Tämä kuulostaa hieman vastuun pakoilulta. Kansanedustajat eduskunnassa eivät päätä muiden palkoista, mutta kuntapoliitikot kyllä päättävät. Kunta on lastentarhanopettajien, hoitajien ja opettajien työnantaja. Ja kuntien asioista päättävät poliitikot.

Työehtosopimus määrää palkkojen minimitason, ei maksimia. Kuntapoliitikot voivat hyvin päättää, että meidän kunnassamme lastentarhanopettajille tai sairaanhoitajille maksetaan yli tessin minimin.

Ja näin on monessa kunnassa päätettykin varsinkin silloin, kun muut keinot työntekijöiden houkuttelemiseksi ovat loppuneet. Palkoilla on houkuteltu varsinkin lääkäreitä eri puolilla maata.

Vastuullinen kuntapoliitikko voisi sanoa, että palkkoja voidaan joutua korottamaan työntekijöiden saamiseksi. Samalla hän voisi kertoa, kuinka paljon kuntaveroa pitää sen takia nostaa. Se olisi rehellistä puhetta.

Palkkojen sijaan poliitikot puhuvat mieluummin paremmista työoloista. Hyvät työolot päiväkodissa tai vanhustenhoidossa syntyvät kuitenkin ihan ensiksi siitä, että työpaikassa on riittävästi työntekijöitä.

Hyvät työolot voivat silti olla varsinkin hyväpalkkaisille lääkäreille jopa tärkeämpiä kuin palkankorotus. Kunnissa onkin paljon petrattavaa erityisesti johtamisessa.

Palkankorotuspuheet vaalien alla ovat tietenkin poliitikoille aina vaarallisia. Lupauksia voi olla mahdoton lunastaa.

Silti palkoistakin pitäisi puhua. Sitä tuskin voidaan välttää varsinkaan sote-alalla, jossa tarvitaan seuraavien 15 vuoden aikana arviolta lähes 200 000 uutta työntekijää eläköitymisten, palvelutarpeen kasvun ja hoitajamitoituksen vuoksi. Vaikea kuvitella, että ratkaisu olisi ulkomailta haalittavat työntekijät.

Kirjoittaja on kaupunkitoimituksen toimittaja.