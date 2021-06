Suomen kuvalehdessä Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen kirjoittaa, että Yhdysvaltoja hämmentävät nyt uudet suositukset, joiden mukaan täysin rokotetut voivat luopua maskeista.

”[Presidentti Joe] Bidenin mukaan elämä palaisi pian uomiinsa, paremmat ajat koittaisivat ja ihmiset saisivat arkensa takaisin. Mikä parasta, rokotetuilla oli jälleen oikeus kansakunnan tavaramerkkiin: hymyyn!”

”Vaikka maan tapa muuttui suositusten myötä, presidentti kehotti myötämielisyyteen myös epäröijiä kohtaan. Esimerkki kertoo Yhdysvaltain poliittisesta ilmapiiristä, jossa maskeista on tullut osa kansakuntaa halkovia arvokysymyksiä eli niin kutsuttuja kulttuurisotia.”

”Kun maskeista tehtiin osa kulttuurisotia, niiden käyttäminen tulkittiin puoluepoliittiseksi valinnaksi. Päivitettyjen suositusten jälkeen tilanne oli hämmentävä. Näyttäytyisivätkö vastaantulijat pelkästään kansalaisina, pikemmin kuin poliittisen leirin edustajina? Kenen riveissä kukin ylipäätään seisoo?”

”Liberaalin MSNBC-kanavan juontaja Rachel Maddow kommentoi kokevansa vaikeaksi ’piuhoittaa’ (rewire) ajatuksensa uudelleen, jottei katsoisi maskittomia ulkona liikkujia ’uhkina’. Oikeistolaisen Fox Newsin juontaja Tucker Carlson, joka oli kutsunut maskin käyttämistä fetissiksi, tulkitsi uusia suosituksia tietoiseksi pyrkimykseksi sekoittaa puolueiden jäsenten ajatuksia.”

”Kannanotot kielivät varsin selkeästi siitä, kuinka tietoisia median ideologiset vastapelurit ovat omasta toimijuudestaan jakolinjojen ylläpitämisessä. Nykytilanteen aiheuttaman hämmennyksen voisikin kääntää eduksi pohtimalla sitä, kuinka monella tavalla taistelupukarit ovat lopulta samassa veneessä. Sitä odotellessa.”

Mondo-lehdessä kirjoittavan toimittaja-juontaja Kimmo Ohtosen mukaan suomalaisilla olisi paljon opittavaa briteiltä, mitä lomailuun tulee.

”He ovat oikea staycation nation. Vuonna 2018, aikana ennen pandemiaa, brittien matkat suuntautuivat puolet useammin kotimaahan kuin ulkomaille. Jo se, että Britanniassa loma pätkitään usein yhden viikon jaksoihin, auttaa ottamaan ilon irti pienistäkin asioista.”

”Yleistän nyt karkeasti, mutta yksi brittien kotimaanreissujen innoittajista on heidän sosiaalisuutensa. Kun kesän aurinkopäivät saapuvat, britit kutsuvat lähipiiriään ja tuttuja grillijuhliin. The more the merrier on ajatus, joka ei ainakaan vielä taivu helposti suomeksi.”

”Korona on nostanut Suomessa kotimaanmatkojen suosiota. Silti täällä on vielä paljon työtä matkailutuotteiden kehittämisessä. Asiakkaan olisi hyvä saada tuntea, että häntä ajatellaan ja hänen eteensä ollaan valmiita tekemään vähän ekstraakin.”