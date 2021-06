Uudistuksen toimeenpanon vaatima jättimäinen muutostyö joudutaan tekemään suurilta osin kunnissa ja kuntien viranhaltijoiden toimesta.

Mikäli eduskunta hyväksyy sote-uudistusta koskevan lainsäädännön, käynnistyy loppukesällä alueilla ja kunnissa Suomen hallintohistorian suurimman muutoksen toimeenpano.

Muutoksessa perustetaan 21 uutta hyvinvointialuetta. Asetetun tavoiteaikataulun mukaan ne aloittavat toimintansa 1.1.2023. Hyvinvointialueille siirretään noin kahdeltasadalta toimijalta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät. Muutos koskee lähes 200 000 työntekijää, tuhansia tietojärjestelmiä ja kymmeniätuhansia sopimuksia.

Muutoksen hallittu toteuttaminen palveluiden toimivuutta vaarantamatta edellyttää riittävää resursointia ja aikataulua.

Hallitus on varannut valtion talousarviossa ja budjettikehyksissä rahoitusta hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämiseen vuosina 2021–2022, ja rahoituksen myöntämistä koskeva valtionneuvoston asetus on valmisteilla. Monessa asetusluonnokseen hiljattain annetussa lausunnossa on todettu varatun rahoituksen olevan täysin riittämätöntä tarpeisiin nähden.

Sote-uudistuksen toimeenpanon vaatima jättimäinen muutostyö – hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseen ja tehtäväsiirtojen valmisteluun liittyvät tehtävät – joudutaan tekemään suurilta osin kunnissa ja kuntien viranhaltijoiden toimesta.

Myös merkittävä osa tehtävien siirron valmistelun kustannuksista kertyy kunnille (Kuntaliiton Kuntapulssi-kysely 04/2021). Näiden kunnille aiheutuvien kertaluonteisten muutoskulujen arvioitiin kyselyn mukaan nousevan 280–570 miljoonaan euroon.

Velvoitteet valmistella hyvinvointialueen ja Hus-yhtymän toiminnan käynnistämistä sekä tehtävien siirtoa ovat kunnille uusia lakisääteisiä tehtäviä, joista aiheutuvat kustannukset tulisi korvata täysimääräisesti. Kustannukset tulisi arvioida yhdessä kuntien ja Kuntaliiton kanssa ja tehdä niin rahoittamisesta päätökset syksyllä 2021 ennen tehtävien siirtoihin liittyvän valmistelun käynnistämistä.

Alimitoitettu rahoitus hidastaa valmistelua ja voi pahimmillaan uhata käynnistymisvaiheessa välttämättömien ja kriittisten toimintojen jatkuvuuden.

Realistisesti laadittu aikataulu on yksi muutoksen onnistuneen toteuttamisen edellytyksistä. Asetettuun tavoiteaikatauluun liittyy merkittäviä riskejä erityisesti hajanaisesta lähtötilanteesta aloittavien hyvinvointialueiden osalta.

Myös perustuslakivaliokunta totesi 21.5.2021 antamassaan lausunnossaan aikataulun kireäksi, ja edellytti, että tähän kiinnitetään vielä huomiota.

Vuoden lisäaika uudistuksen valmistelulle ja toimeenpanolle turvaisi paremmin muutosten hallitun läpiviennin koronaepidemian jälkihoitovaiheen keskellä.

Hanna Tainio

varatoimitusjohtaja

Tarja Myllärinen

sosiaali- ja terveysyksikön johtaja

Suomen Kuntaliitto

