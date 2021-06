Suomen on käytettävä EU:n rakennerahastovarat tehokkaasti ja vaikuttavasti

Maakuntia on kohdeltava yhdenvertaisesti.

Euroopan unionin ohjelmakauden 2021–2027 kansallinen alue- ja rakennerahastopolitiikan ohjelma ”Uudistuva ja osaava Suomi” käynnistyy syksyllä 2021. Alue- ja rakennerahasto-ohjelman alueiden välinen rahanjako on tulossa päätettäväksi työ- ja elinkeinoministeriössä kesäkuussa. Koko manner-Suomi on alkaneella kaudella samaa siirtymäaluetta Uuttamaata lukuun ottamatta.

EU-tukien jatkon kannalta on tärkeää, että Suomi käyttää tuet tehokkaasti, tuloksellisesti ja vaikuttavasti, mutta myös oikeudenmukaisesti. Rahoituksen tulee tukea sekä kansantalouden kehittymistä että vihreää ja digitaalista siirtymää. Muuten on vaara, että tukien käyttö kyseenalaistetaan ja Suomen saamat rahat jatkossa vähenevät.

On kansallinen etu, että rakennerahastoresurssit hyödynnetään mahdollisimman hyvin. EU:n linjaamissa ohjeissa tai määräyksissä ei ole perustetta kansallisesti ratkaistavien rakennerahastovarojen suuntaamisesta Itä- ja Pohjois-Suomeen lukuun ottamatta pohjoisen harvan asutuksen rahoitusta, joka on linjattu Suomen EU-jäsenyyssopimuksessa.

Mielestämme maakuntia on kohdeltava yhdenvertaisesti ja enemmän huomiota on kiinnitettävä tuotosten ja tulosten vaikuttavuus- ja skaalautumisvaikutuksiin.

Pohjois- ja Itä-Suomi ovat aiemmin saaneet noin 70–80 prosenttia EU:n alue- ja rakennerahastovaroista ja Etelä- ja Länsi-Suomi vain noin 20–30 prosenttia. Perusteina tähän on käytetty muun muassa pohjoisen haasteellisuutta ja harvaa asutusta.

Iso osa varoista on korvamerkitty Suomen EU-jäsenyyssopimuksen erityisen harvan asutuksen osuuden lisäksi Itä- ja Pohjois-Suomeen painottuviksi. Näitä ovat erityisesti turpeen energiakäytöstä luopumisen tukeminen osana oikeudenmukaisen siirtymän rahoitusta ja EU:n elvytyspakettineuvotteluissa hyväksytty Itä- ja Pohjois-Suomen ylimääräinen sata miljoonaa euroa.

Itä- ja Pohjois-Suomi on noin 20 prosenttia Suomesta, sen yrityksistä, bruttokansantuotteesta ja työttömistä. On oikeudenmukaista sekä varojen käytön tehokkuuden ja vaikuttavuuden kannalta tärkeää, että rakennerahastovarat käytetään koko Suomen kansantalouden elvyttämiseen ja koronavirusepidemian jälkeiseen elpymiseen.

Suomen, etenkin vientivetoisen Länsi-Suomen, elpyminen on kansantalouden kannalta tärkeää. Tässä elpymisessä rakennerahastovarojen ohjaamisella vaikuttavuuden mukaan on suuri paikallinen ja yrityskohtainen merkitys.

EU-varoja suunnattaessa tulee ottaa huomioon, että Etelä- ja Länsi-Suomessa on paljon suurempi potentiaali tuottaa vaikuttavuutta ja tuloksia, koska näillä alueilla on suurin osa maamme yrityksistä, korkeakouluista ja innovaatioekosysteemeistä. Maakuntakeskusten osalta eurooppalaisen kaupunkipolitiikan vaikuttava hyödyntäminen on välttämätöntä.

Lauri Lyly

pormestari, Tampere

Esa Halme

maakuntajohtaja, Pirkanmaa

