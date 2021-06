Jalkapallon EM-kisoissa on ollut useita yksittäisiä hetkiä, jotka ovat jääneet mieleen.

Jalkapallon miesten EM-lopputurnaus on vihdoin menossa, ja Suomen avausottelussa oli jo draamaa, joka ei unohdu. Aiemmista EM-kisoista mieleen on jäänyt huomattavasti pienempiä asioita, vaikka ne silloin tuntuivatkin suurilta.

Ensimmäiset EM-kisat, jotka muistan, ovat vuodelta 1976. Yksi asia niistä on yhä kuin filminä verkkokalvolla, eikä se ole Antonín Panenkan ratkaiseva rangaistuspotku, joka varmisti Tšekkoslovakialle EM-kullan. Sittemmin Panenkan kevyt chippaus keskelle maalia on noussut klassikoksi ja vastaavia rangaistuspotkuja on sen jälkeen kutsuttu ”panenkaksi”.

Sen sijaan muistan huomattavasti paremmin Uli Hoeneßin rangaistuspotkun. Se meni jonnekin päätykatsomoon.

Jostain syystä olin loppuottelussa Länsi-Saksan puolella. Sittemmin Saksa oli pitkään inhokkilistan kärkipäässä, mutta Jens Lehmannin (entinen Saksan ja ennen muuta Arsenalin maalivahti) myötä tämä muuttui.

Vuoden 1984 EM-kisoista yksi asia on ylitse muiden: Michel Platini. Keskikentän taituri iski viidessä ottelussa peräti yhdeksän maalia. Platini oli pelaajana aivan mieletön, mutta jalkapallojohtajana hän lähinnä munasi itsensä korruptiosekoiluineen. Platinin kädenjälki näkyy myös meneillään olevissa kisoissa: hän ajoi läpi sen, että kisat levittyvät useisiin maihin.

Vuoden 1988 kisatkin sujuivat mainiosti ja pääosaan nousi Hollannin kolmikko Ruud Gullit, Marco van Basten ja Frank Rijkaard. Loppuottelussa van Basten teki huikean maalin pienestä kulmasta. Toinen asia, jonka muistan, on Helsingin Sanomien ennakkojuttu ennen välieriä. Siinä korostettiin, kuinka hienoa eurooppalaista jalkapalloa pelaavat Saksa ja Italia menevät loppuotteluun. Hollanti voitti finaalissa Neuvostoliiton.

Nyt hypätään vuoteen 2004. Ne olivat tuskallista katsottavaa, sillä Kreikan puuduttava pelisysteemi vei maan päätyyn asti. Otto Rehhagel loi taktiikan, joka tylsytti vastustajien hyökkäykset. Se oli todellista bussin parkkeerausta.

Tuolloin nousi esille myös se, että huippupelaajat olivat väsyneitä pitkien sarjakausien jälkeen. Sama keskustelu jatkuu edelleen.

Edelliset EM-kisat, vuonna 2016, pelattiin Ranskassa, ja Portugali vei mestaruuden. Yksi asia jäi mieleen yli muiden: finaalissa loukkaantunut Cristiano Ronaldo touhusi kentän laidalla kuin päävalmentaja.

Kaikesta huolimatta: antoisia hetkiä EM-otteluiden parissa.

Kirjoittaja on HS:n urheilutoimittaja.