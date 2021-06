Tiukkoja matkustusrajoituksia on perusteltu suomalaisten terveyden suojelemisella.

Suomen muita EU-maita tiukemmat matkustusrajoitukset ovat viime päivinä herättäneet vilkasta julkista keskustelua. Viron pääministeri Kaja Kallas vetosi Suomen hallitukseen toivoen helpotusta virolaisten asemaan (HS 11.6.).

Veljeskansaamme virolaisia syrjivät säännöt valtion korkeimmalta taholta saavat hyväksyntää kansan riveistä. Hallitusta ei ole kunnolla haastettu perustelemaan muusta Euroopasta poikkeavia linjauksiaan. Matkustusrajoituksiin liittyvässä keskustelussa paistaa läpi ”ei vaikuta minuun” -ajattelu. Sekavista ja alati muuttuvista säännöistä kärsivät saavat syyttää itseään, koska ovat itse valinneet kansainvälisen elämän.

Seuratessani julkista keskustelua ja kuullessani muiden ulkosuomalaisten kylmästä kohtelusta kotimaassaan ihmettelen, ovatko suomalaiset todella näin pelokasta ja itsekeskeistä kansaa.

Ulkosuomalaisia on satojatuhansia. Lisäksi maailmalla on paljon niitä, joilla on perhesiteitä Suomeen. Suomeen saapuva työvoima niin Virosta kuin muistakin EU-maista on tärkeä talouden tukipilari. Matkailualalla työskentelee yli satatuhatta suomalaista. Saavatko he kaikki syyttää itseään perusoikeuksiensa laajoista ja pitkäaikaisista rajoituksista?

Suomi on monien kansainvälisten vertailujen huipulla – koulutuksessa, onnellisuudessa, turvallisuudessa. Tiukkoja matkustusrajoituksia onkin perusteltu suomalaisten terveyden suojelemisella. Suomi on myös pandemiatilastoissa maailman huipulla, ja siellä on pysyttävä, hinnalla millä hyvänsä.

Sanonta kuuluu, että huipulla on yksinäistä. Miten kauan lintukoto kestää, jos eristäydymme muusta maailmasta niin taloudellisesti kuin inhimillisestikin? Olisiko Suomi noussut nykyiseen asemaansa ilman naapureidemme tukea kriisiaikoina? Maailmalla on muitakin uhkia kuin koronavirus.

Riskiryhmät on rokotettu. Keitä hallitus suojelee ajamalla eristäytymisen politiikkaa?

Emilia Berg

diplomi-Insinööri, Sveitsi

