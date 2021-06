G7-maiden valtiovarainministerit pääsivät sopimukseen suurimpien monikansallisten yritysten verotuksen jakautumisesta.

Maailmanlaajuiset kriisit antavat usein kimmokkeen merkittäviin uudistuksiin. Valuuttajärjestelmää ja maailmankauppaa sääntelevät sopimukset tehtiin toisen maailmansodan jälkeen. Nykyinen yhtiöverojärjestelmä luotiin keskeisiltä osiltaan sata vuotta sitten. Koronaviruspandemian seuraukset ovat nyt antaneet uutta vauhtia järjestelmän uudistamiselle.

Kriisistä selviytyminen ja talouksien jälleenrakentaminen maksavat biljoonia euroja. Kaikkien odotetaan maksavan oikeudenmukaisen osuutensa kustannuksista, myös yritysten, jotka ovat hyötyneet erityisen paljon rajoitustoimien vauhdittamasta digitalisaatiosta. Tämä on välttämätöntä myös muiden ilmastosiirtymään liittyvien uudistusten ja investointien kannalta.

Kriisin vaikutukset eivät kuitenkaan olisi riittäneet käynnistämään verojärjestelmän maailmanlaajuista uudistusta ilman Yhdysvaltojen uutta asennoitumista. Washingtonin päättäväinen ja rakentava sitoutuminen, jonka Janet Yellen on tuonut esiin Lontoossa pidetyssä valtiovarainministerien G7-kokouksessa ja muissa viime kuukausina käydyissä keskusteluissa, on ollut raikas tuulahdus Donald Trumpin hallinnon jarrutuspolitiikan jälkeen. Tämä on ollut yksi tervetulleimmista merkeistä, jotka osoittavat Yhdysvaltojen ottavan jälleen huomioon kaikkien osapuolten näkemykset.

G7-maiden valtiovarainministerien saavuttama sopimus liittyy maailman suurimpien ja kannattavimpien monikansallisten yritysten verotuksen jakautumiseen. Niiden tulee maksaa veroja siellä, missä niiden voitot syntyvät, eikä vain siellä, missä niiden päätoimipaikka sijaitsee. G7-maat sopivat, että kun kymmenen prosentin marginaali ylittyy, maiden olisi voitava verottaa vähintään 20:tä prosenttia voitosta, jota nämä yritykset saavat maiden alueella harjoitetusta toiminnasta. Maailmanlaajuisesta vähimmäis­verosta päästiin sopimukseen, jonka mukaan verokanta on kussakin maassa vähintään 15 prosenttia.

G7-ryhmä korosti myös, että molemmista asioista olisi päästävä sopimukseen samanaikaisesti, ja sitoutui toimimaan asian hyväksi seuraavassa G20-maiden valtiovarainministerien ja keskuspankkien pääjohtajien kokouksessa, joka pidetään Venetsiassa 9.–10. heinäkuuta.

Lisäksi päästiin yhteisymmärrykseen transatlanttisissa suhteissa vallinneesta merkittävästä erimielisyydestä eli useissa Euroopan maissa viime vuosina käyttöön otetuista digitaalisten palvelujen veroista. Uusien kansainvälisten verosääntöjen soveltaminen, näiden verojen poistaminen ja muut vastaavat toimenpiteet aiotaan sovittaa yhteen mielekkäällä tavalla.

G7 on vauraiden demokratioiden ryhmittymä, jossa myös Euroopan unioni on mukana. Se on kulttuurisesti monimuotoinen, mutta erityisesti nykytilanteessa samanmielinen keskeisissä kysymyksissä.

Meillä on tietenkin vielä paljon työtä G7-ryhmässä saavutetun yhteisymmärryksen laajentamiseksi koskemaan laajempaa kansainvälistä yhteisöä. Tiedän, että joissakin maissa, myös Euroopassa, suhtaudutaan edelleen varauksella näihin muutoksiin.

Viime vuosi on kuitenkin opettanut meille ainakin sen, että voimme vastata aikamme poikkeuksellisiin haasteisiin vain yhdessä ja suunnittelemalla yhteisiä ratkaisuja. Lisäksi monet muut G20-maat hyötyisivät verotusoikeuksien oikeudenmukaisemmasta jakamisesta. Olen siis optimistinen, että tämä G7-maiden yhteinen kanta antaa merkittävän sysäyksen keskustelujen seuraavalle vaiheelle talousjärjestö OECD:n ja G20-maiden kanssa.

Eurooppa ja maailma aikovat määrätietoisesti jälleenrakentaa taloutemme entistä paremmaksi, ja meillä on mahdollisuus parantaa myös kansainvälistä verotusta oikeudenmukaisuuden ja kestävyyden periaatteiden pohjalta. Jos prosessi onnistuu, saamme tuotua verotusoikeuksien jakautumisen nykyaikaan. Se johtaisi matalinta yhtiöveroastetta koskevan maailmanlaajuisen kilpailun loppumiseen.

Tämä kilpailu on jatkunut liian pitkään. Se on tuottanut vain harvoja voittajia mutta useita miljardeja häviäjiä. Tämän kilpailun loppuminen on palkinto, josta kannattaa taistella.

Paolo Gentiloni

Kirjoittaja on talouspolitiikasta vastaava EU-komissaari.

