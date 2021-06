Euroopan unionin haparointi pandemian aikana on nostanut esiin kansalaisten pettymyksiä ja toiveita, joita kannattaa kuunnella.

Pettymys Euroopan unionin instituutioihin on noussut esille ja osaksi valtavirtaa EU:ssa koronaviruspandemian aikana. European Council on Foreign Relations -ajatuspajan (ECFR) julkaisemista tuoreista kysely­tuloksista käy ilmi, että enemmistö eurooppalaisista on menettänyt uskoaan EU:hun ja sen kykyyn toimia huomattavan kriisin edessä. Saksassa, EU:n vaikutus­valtaisimmassa jäsenvaltiossa, kyselyn maalaama kuva on karu: niitä, joiden mielestä koronaviruskriisi on osoittanut EU:n integraation menneen liian pitkälle, on nyt selvästi aiempaa enemmän.

EU-johtajilla onkin yhä kovemmat paineet osoittaa eurooppalaisen projektin arvo kansalaisille – samalla hahmotellen, miltä unioni näyttää ja mitä se edustaa pandemian jälkeen.

Arvokkaiden vapauksien – kuten vapaan liikkuvuuden, asumisen ja työnteon – palautus tarjoaa yhden nopean tavan, jolla EU-instituutiot ja jäsenvaltiot voivat kohottaa luottamusta eurooppalaiseen projektiin.

EU:n globaalin roolin rakennus pandemian jälkeen on tähän toinen keino. Nyt eurooppalaiset kokevat olevansa maailmassa yksin, ja heitä huolestuttaa, jääkö EU muiden kansainvälisten toimijoiden jalkoihin. Tällaisessa ilmapiirissä ei ole ihme, että eurooppalaiset haluavat EU:n seisovan vakaasti omilla jaloillaan.

Vaikka näkemykset Yhdysvalloista ovat hieman kohentuneet presidentti Joe Bidenin virkaanastujaisten jälkeen, valtanäkemys Euroopassa on yhä, että amerikkalainen poliittinen järjestelmä on ”rikki” Donald Trumpin myrskyisän presidenttiyden jäljiltä. Yllättävää kyllä, vain yksi viidestä eurooppalaisesta näkee Yhdysvallat liittolaisena, jolla on eurooppalaisten kanssa samanlaiset arvot ja intressit. Tämä monimutkaistaa asioita ja tarkoittaa, että kansainvälisissä tapaamisissa ja kokouksissa on löydettävä hienovarainen tasapaino, jolla maat voivat muovata maailmanjärjestystä säännöntäyteisen pandemia-ajan jälkeen. Eurooppalaiset eivät enää halua EU:n seuraavan Yhdysvaltojen vanavedessä.

Yhdysvallat ei kuitenkaan ole ainoa vaikutusvaltaa menettänyt maa. Valtaosa eurooppalaisista pitää nyt Britanniaa pakollisena yhteistyökumppanina, ei liittolaisena. Näkemys yltää myös muihin globaaleihin toimijoihin, kuten Venäjään ja Kiinaan. Vaikuttaisi siltä, että eurooppalaisten kanta kansainvälisiin suhteisiin on nyt aiempaa käytännönläheisempi.

Kansalaisten toiveena on nähdä Eurooppa demokratian ja ihmisoikeuksien puolustajana. Tämä on omiaan antamaan EU:n johtajille itsevarmuutta kansainvälisten ihmisoikeusrikkomusten käsittelyssä. Esimerkkeinä näistä rikkomuksista voidaan pitää Valko-Venäjän tekemää lentokoneen kaappausta sekä Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa kummallakin puolella tehtyjä ihmisoikeusloukkauksia. Enemmistö eurooppalaisista myös haluaa nähdä EU:n laajentavan rokotteiden kansainvälisiä jako-ohjelmia.

Pehmeän vallankäytön tiedetään olevan tärkeä osa Euroopan yleistä valtaa. EU:n on ryhdyttävä globaaliksi toimijaksi ennen kuin unionin kansalaiset menettävät uskonsa näihin mahdollisuuksiin.

EuroopaN UNIONI katsoo pandemian jälkeiseen aikaan tienristeyksessä. Vaikka unionin kyky toimia kansalaisten arkeen vaikuttavia uhkia vastaan on kyseenalaistettu hitaan ja kaoottisen rokotusten alun vuoksi, kriisistä on tie ulos – mutta vain, jos johtajat päättävät tähän tarttua.

Eurooppalaiset tukevat laajamittaisempaa yhteistyötä ja pitävät yhä valtioidensa EU-jäsenyyksiä arvokkaina. Samalla koronaviruksesta seurannut haavoittuvaisuuden tunne on saatava hälvenemään, jos eurooppalaisen projektin halutaan etenevän.

EU:n on osoitettava kykynsä toimia kriisitilanteissa. ECFR:n keräämä data osoittaa, että syvemmän talouslaman välttäminen sekä ilmaston­muutoksen vastaiset toimet ovat osa-alueita, joilla EU:lta odotetaan nykyistä tehokkaampia toimia. Heikkenevä luottamus instituutioita ja johtajia kohtaan tarkoittaa, ettei aikaa ole hukattavaksi.

Susi Dennison

Kirjoittaja on European Power -ohjelman vanhempi tutkija European Council on Foreign Relations -ajatuspajassa (ECFR).

