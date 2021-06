Lasten lyhyet koulupäivät ja pitkät lomat aiheuttavat kohtuuttomia haasteita vanhemmille.

Nuppu Pelevina kirjoitti (HS Mielipide 10.6.), että seitsemänvuotias lapsi on liian pieni itsenäiseen lomailuun. Kahdeksanvuotiaan lapsen äitinä olen täysin samaa mieltä.

Maailman onnellisimmaksi julistetussa maassa lapset jätetään yksin pitkiksi iltapäiviksi koulun jälkeen, myös loma-ajoiksi. Opettajia lukuun ottamatta yhdelläkään työssä käyvällä vanhemmalla ei ole lomaa kahta ja puolta kuukautta kesällä.

Lasten lyhyet koulupäivät ja pitkät lomat aiheuttavat kohtuuttomia haasteita vanhemmille. Liian moni lapsi viettää nämä ajat erilaisilla digilaitteilla. Toiset lapset ovat sosiaalisesti toisia taitavampia ja osaavat jo itse sopia kaveritapaamisia – toiset eivät. Lisäksi lapsen sosiaalisia suhteita ja taitoja on tuettava, mihin kaikilla vanhemmilla ei ole voimavaroja.

Meidän perheessämme lapsen hoito kesällä on ratkaistu erilaisilla leireillä, joilla lapsi viettää koko kesäkuun. Lisäksi lapsi on yhden viikon isovanhemmilla ja kuukauden omien vanhempiensa kanssa lomalla.

Vanhemmat joutuvat pitämään lomia eri aikaan, koska koulujen loma on niin pitkä. Perhe tarvitsisi kuitenkin myös yhteistä lomaa. On hyvä muistaa, että leirit eivät ole ilmaisia. Kuukauden leirit maksavat helposti jopa 600 euroa, ja vähävaraisissa ja/tai useampilapsisissa perheissä tähän tuskin on varaa. Tämä asettaa lapset hyvin eriarvoiseen asemaan.

Mielestäni Opetusalan ammattijärjestön vastustuksesta huolimatta tämä koko paletti pitäisi miettiä uudestaan niin, että kuullaan myös lapsia. Samalla tulisi uudistaa myös lasten harrastaminen niin, että iltapäiviin lapsille saataisiin harrastuksia ”Islannin Suomen mallin” mukaisesti. Tiedän, että opetusministeriö on jo jakanut tähän kunnille rahaa, mutta toimeenpano vaikuttaa tuskallisen hitaalta.

Jenni Ahtiainen

tokaluokkalaisen äiti, Espoo

