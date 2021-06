Esiopetuspätevän varhaiskasvatuksen opettajan tie tyssää epäoikeudenmukaiseen palkanmaksuun.

Olen varhaiskasvatuksen opettaja ja kasvatustieteen maisteri. Lukeudun siis niihin varhaiskasvatuksen ammattilaisiin, joita Helsingin kaupunki havittelee riveihinsä kynsin ja hampain. Olen yksi niistä, joiden rekrytoimiseksi ”yritetään monia keinoja” (HS Kaupunki 10.6.).

Helsingin kaupunki on pitkin kevättä ja alkukesää etsinyt useaan esiopetusryhmäänsä lastenhoitajan ja varhaiskasvatuksen opettajan työtiimiin myös toista varhaiskasvatuksen opettajaa. Kaupungin linjaus kuitenkin on, että vain toiselle esiopetusryhmän opettajista maksetaan peruspalkan (2 698,81 euroa) päälle niin sanottua esiopetuslisää, joka on kuukaudessa noin 70 euroa. Näin tehdään siis siitä huolimatta, että opettajien työnkuvat käsitetään useissa päiväkodeissa täysin samanlaisiksi, ja esiopetusvastuun koetaan olevan tosiasiassa täysin yhteinen.

Mitkä ovat ne "monet keinot", joista Helsingin kaupunki puhuu? Mitkä ne ovat niissä hetkissä, kun minulta esiopetuspätevänä, sekä erittäin potentiaalisena ja osaavana ryhmän toisena opettajana evätään mahdollisuus tasavertaiseen palkkaukseen kollegani kanssa, joka tekee kanssani täysin samaa ja tärkeää lasten kehitykseen ja oppimiseen tähtäävää työtä?

Rohkenen kysyä näitä keinoja myös päiväkodin johtajien näkökulmasta silloin, kun he haluaisivat palkata minut päiväkotiinsa, mutta joutuvat vastaanottamaan kieltäytymiseni työpaikasta todetessaan olevansa esiopetuslisän maksamisen suhteen kädettömiä.

Voisin toki hypätä metroon ja jäädä pois Otaniemessä. Espoon kaupunki maksaisi minulle ja esiopetusryhmän toiselle opettajalle rehdisti saman palkan lisineen.

Kuinka monta oman asuinkaupunkinsa esiopetukseen töihin hakeutuvaa varhaiskasvatuksen opettajaa Helsingin kaupunki ajatteli menettää näin järjettömän linjauksen vuoksi?

Varhaiskasvatuksen opettaja

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

