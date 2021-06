Unkarin Viktor Orbán on uuden kylmän sodan etulinjassa. Mutta kummalla puolella?

Kiinan ja lännen yhteentörmäystä on vertailtu loputtomasti kylmään sotaan. Elämmekö jo uutta kylmää sotaa tai olemmeko vasta matkalla kohti sitä?

Jaa, tiedä häntä. Voi olla, voi olla olemattakin.

Vastaväitteistä vahvin on mielestäni tämä: kylmä sota jakoi maailman liittolaisleireihin – joiden välissä Suomi pyristeli. Mitään vastaavaa ei nyt ole, joten kylmä sota ainakaan entisessä muodossaan ei ole lähelläkään. Kiinalla ei ole kavereita.

Kiina on kyllä yrittänyt haalia niitä, mutta huonolla menestyksellä. Itä-Eurooppaa varten Kiina perusti 16+1-ryhmittymän, jonka pelättiin lyövän kiilaa EU-maiden väliin. Yritys on jäänyt tussahdukseksi. Kiinan haaviin jäi vain yksi kaveri, Unkari.

Mutta silläkin pääsee pitkälle, jos kaveri on oikeassa paikassa.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán on kiristämisen mestari, joka on pyöritellyt Euroopan unionia miten tahtoo. Kiinasta hän sai uuden työkalun pakkiinsa. Vastalahjaksi Kiinalle Orbán on esimerkiksi pysäyttänyt EU:n julkilausumia Kiinan ihmisoikeusrikkomuksista. Siitä on tullut kiusallinen pulma koko EU:n päätöksenteolle, mutta se on jo ihan oma aiheensa.

Orbán itse kirjoitti viime viikolla, että EU:ta vastaan kapinoimalla hän itse asiassa yrittää estää kylmän sodan jakolinjojen muodostumista.

Demokraattisen lännen pulmat Kiinan kanssa olisivat paljon vaikeammat, jos Kiinalla olisi taitoa hankkia kaverikseen enemmän orbáneita. Mutta onneksi orbáneita kyetään myös vastustamaan.

Veljeily Kiinan kanssa on nostanut Unkarissa raivokasta vastustusta. Kiistakapulaksi on noussut sopimus, jolla Unkari lupasi rakentaa Budapestiin kampuksen kiinalaiselle Fudanin yliopistolle. Unkari joutuisi maksamaan yliopistosta puolitoista miljardia euroa ja lainaamaan Kiinalta lisää. Miksi unkarilaisen pitäisi osallistua tähän?

Kysymys on saanut kansalaiset liikkeelle varsinkin pääkaupungissa Budapestissa, josta Orbánin hallinto muutama vuosi sitten savusti Keskieurooppalaisen yliopiston Wieniin.

EU on Orbánin edessä melkein aseeton, mutta unkarilaiset ovat yhdistyneet harvinaiseen vastarintaan. Mielipidetiedustelujen perusteella Orbánilla on ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen edes mahdollisuus hävitä vaalit.

Orbán pakitti ja lupasi yliopistosta kansanäänestyksen. Saa nyt nähdä, mitä käy, mutta toisinaan mielenosoittamisella voi olla valtaa hämmästyttävän suuriin asioihin.

Kirjoittaja on HS:n Silkkitien-kirjeenvaihtaja.