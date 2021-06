Hyvinvointialueiden tulee vastata siitä, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on oleellinen osa suunniteltujen sote-keskusten toimintaa.

Sote-uudistuksella tavoiteltujen kustannusten kasvun hillitseminen edellyttää voimakasta panostamista terveyden edistämiseen. Terveydenhuollon menot olivat noin 21 miljardia euroa vuonna 2019 ja kustannusten kasvu edelliseen vuoteen oli reaalisesti kolme prosenttia. Terveyttä ja hyvinvointia edistämällä vaikutetaan kansansairauksien syihin ja hillitään kustannuksia, jotka aiheutuvat terveydenhuollon palveluista, sairauspoissaoloista ja varhaisesta eläköitymisestä.

Hyvä esimerkki sote -kustannusten lumipalloefektistä on syrjäytyvä lapsi tai nuori, joka jää ilman tarpeellista psykiatrista hoitoa. Jokainen syrjäytynyt nuori maksaa elämänsä aikana noin 1,2 miljoonaa euroa yhteiskunnalle, puhumattakaan syrjäytyneille aiheutuvista omista henkisistä ja taloudellisista kustannuksista. Hyvinvoiva, terve ja toimintakykyinen kansalainen on parasta kustannusten säästöä kuntien ja valtion talouden kannalta, ja tähän tulisi päätöksissä siirtää painopistettä.

Terveys ei jakaudu tasaisesti eri väestöryhmien kesken. Hyvätuloinen väestö sairastaa vähemmän. Terveys jakautuu epätasaisesti myös alueittain. Tervein väestö sijoittuu Ahvenanmaalle ja länsi- ja etelä-rannikolle. Sairastavuus on puolestaan suurinta pohjoisessa ja idässä. Arvioiden mukaan väestössä monien kansanterveysongelmien riskiä voitaisiin todennäköisesti alentaa korkeasti koulutetun väestön riskitasolle, jolloin sairastavuus vähenisi 20–40 prosenttia.

Käsittelyssä olevassa sote-uudistuksessa terveyden edistäminen on hyvinvointialueiden ja kuntien yhteinen tehtäväsarka. Uudistuksen myötä on erityisen tärkeää, että yhteistyö näiden välillä pelaa eikä ”hiekkalaatikkoleikkiä” synny. Hyvinvointialueiden tulee vastata siitä, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on oleellinen osa suunniteltujen sote-keskusten toimintaa. Hyvinvointialueiden on myös tuettava kuntia asiantuntemuksellaan. Tämä valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien kokonaisuus edellyttää vahvaa tiedolla johtamista, jolla varmistetaan juhlapuheiden realisoituminen konkreettisiksi toimenpiteiksi.

Samalla kun edistetään väestön terveyttä, avautuu mahdollisuuksia uusille liiketoimintamahdollisuuksille. Terveys ja hyvinvointi on maailman suurin toimiala. Suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus ottaa näistä markkinoista ja niiden kasvusta merkittävä siivu. Painottamalla terveyden edistämistä sote-uudistuksessa ja kehittämällä alan yritys- ja vientitoimintaa voimme parhaiten varmistaa kansakuntamme hyvinvoinnin myös tulevaisuudessa.

Terve ja toimintakykyinen väestö on paras takuu Suomen pärjäämiselle globaalissa taloudessa myös tulevaisuudessa.

Jari Ritsilä

kauppatieteiden tohtori,

dosentti, Jyväskylä

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.