Mielipide | Lukijan mielipide

Kehitysvammaisille maksetaan työstä myös palkkaa

On tärkeää, että vammaisella ihmisellä on mielekäs päivä, jossa on kavereita ja monipuolista toimintaa sekä tarvittaessa tukea saatavilla.

Jutta Keski-Korhonen ja Heli Markkula kirjoittivat (HS Mielipide 5.6.), että kehitysvammaisten palkaton työ on saatava loppumaan. Hyvä, että asia otetaan esille. Totta on, että kehitysvammaisia sijoitetaan työskentelemään myös normaaleille työpaikoille niin sanottuun avotyöhön. Heille ei työnantaja maksa palkkaa, mutta he saavat toimintakeskuksesta niin sanottua työosuusrahaa ja matkaliput kulkemiseen yleisillä kulkuneuvoilla. Lisäksi he saavat pääasiallisen toimeentulonsa eläkkeestään. Työaika ja työpäivien määrä viikossa voivat vaihdella paljonkin. Työpäiviä voi olla vaikkapa vain yksi tai kaksi viikossa. Tai he käyvät työssä joka päivä, mutta työajat päivässä ovat 2–4 tunnista ehkä normituntimäärään saakka, mutta harvemmin niin. Toimintatavat ovat todella yksilöllisiä ja vammaiselle sopivia. Lisäksi vammaisen tulee tykätä valitusta toimintamallista. Jos työnantaja hyötyy tästä, luulisi hänen siitä myös maksavan. Helsingissä alettiin järjestää kaupungin ja yksityisten kehitysvammayksiköiden kanssa systemaattisemmin kehitysvammaisten tuettua työllistymistä vuoden 1995 tienoilla. Henkilökuntaa koulutettiin tehtävään moni-muotokoulutuksella. Tässä toiminnassa huomasimme, että kehitysvammayksiköissä on monia henkilöitä, joille soveltuvat hyvin normaalit työyhteisöt, kunhan heidät perehdytetään asianmukaisesti tehtäviinsä ja työkeskuksen työhönvalmentaja on fyysisesti mukana tukemassa perehdytyksessä riittävän kauan. Lisäksi vammaisella pitää olla työpaikalla nimetty tukihenkilö. Yhteys työtoimintakeskukseen säilyy, jos apua tarvitaan ja vammaista ei jätetä yksin. Myös työnantajaan ollaan yhteydessä määräajoin tai silloin, kun tarvetta ilmenee. Palkkaa kehitysvammaisille työntekijöille maksetaan sovittujen tuntimäärien mukaan, ottaen huomioon, ettei palkka vaikuta eläkettä alentavasti. Työaika määritellään sen mukaan. Eläkkeen voi jättää myös ”lepäämään”, jos vammainen ansaitsee niin hyvin ja uskaltaa luopua siitä toistaiseksi. Kehitysvammainen on työsuhteessa yritykseen. Ehkä suurimmalle osalle kehitysvammaisista sopii paremmin kuitenkin työtoimintakeskus kuin avoimet työmarkkinat. On tärkeää, että vammaisella ihmisellä on mielekäs päivä, jossa on kavereita ja monipuolista toimintaa sekä tarvittaessa tukea saatavilla. Kehitysvammaisella pitää olla tässäkin suhteessa vaihtoehtoja tarjolla. Paula Pennanen-Aitta kehitysvamma-alan osastoesimies, työhönvalmentaja (eläkkeellä), Helsinki Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.