Nuoriin panostaminen on sijoitus kaikkien tulevaisuuteen.

Onneksi olkoon vielä uusille valituille kunnanvaltuustojen jäsenille! Olette saaneet vastuullisen tehtävän, joka vaatii ymmärrystä monista asioista, joilla yhteiskuntaa rakennetaan aina paremmaksi.

Teette myös merkittäviä nuoria koskevia päätöksiä. Ette vain siihen, miten nuoret voivat nyt, vaan myös siihen, minkälaisessa maailmassa me kaikki asumme 20 vuoden kuluttua.

Nuoriin panostaminen on sijoitus paitsi heidän henkilökohtaisen potentiaalinsa toteutumiseen myös tulevaan yhteiseen elinvoimaamme.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin perustana on laadukas varhaiskasvatus ja koulutus sekä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka toteutuvat niin, että kaikki pysyvät mukana. Yhtään nuorta ei ole varaa hukata, ei yksilön eikä yhteiskunnan näkökulmasta.

Maailma tarjoaa nuorille paljon mahdollisuuksia mutta myös monia epävarmuustekijöitä. Koronaviruspandemian, ilmastonmuutoksen ja tietomurtojen keskellä heidän on vaikea katsoa luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Pelastakaa lapset ry:n kyselyn mukaan lähes joka toinen nuori on huolissaan henkisestä hyvinvoinnistaan. Yhä useampi nuori kärsii myös mielenterveyden ongelmista.

Nuorten kysymykset ja huolet on otettava tosissaan. Nuorilla ei ole yhtä hyviä keinoja käsitellä vaikeita tunteita kuin aikuisilla. Nuorille tulee antaa selvä viesti, että heidän näkemyksensä ovat tärkeitä. Koetun turvallisuuden kautta syntyy luottamus, joka kantaa eteenpäin.

Hyvään osallisuuteen tarvitaan nuorten ja aikuisten vuoropuhelua, aitoa kohtaamista sekä keskinäistä oppimista ja luottamusta. Yhdessä voidaan purkaa pelkoja, etsiä ratkaisuja sekä luoda innostavaa näkyä tulevaan.

Tarvitaan monenlaisia keinoja nuorten kuulemiselle ja vaikuttamiselle, jotta saadaan erilaisissa elämäntilanteissa olevien nuorten äänet kuuluviin.

On tärkeä saada vahvistettua nuorten käsitystä heidän mahdollisuuksistaan toimia itse ja vaikuttaa itseään ja ympäristöään koskeviin asioihin. Samalla se lisää kaikkien muiden toimintojen ja palvelujen vaikuttavuutta. Nuorille on annettava vastuuta, ja heidän yritteliäisyyttään on tuettava ja rohkaistava, jotta he saavat otteen todellisesta elämästä.

Nyt tarvitaan yhteistyötä yli puoluerajojen. Nuorten asiat ovat kaikkien yhteisiä asioita. Paljon hyvää työtä on jo tehty ja meneillään. Työhön tarvitaan kuitenkin jatkossakin panostusta. Siinä kunnalliset päättäjät ovat avainasemassa. Tarvitaan kokonaisvaltaista ja systeemistä ajattelua, jossa kaikkia asioita katsotaan laaja-alaisesti eri näkökulmat huomioiden ja vaikutukset nuoriin tunnistaen. Myös kunnan veto- ja pitovoiman näkökulmasta asia on ensiarvoisen tärkeä.

Haastammekin uudet päättäjät kuuntelemaan aidosti lapsia ja nuoria. Heillä on painavaa sanottavaa oman elämänsä asiantuntijoina kunnan päätöksentekoon. Ottakaa ne vakavasti. Näin saamme paitsi hyvinvoivia nuoria myös hyviä tulevaisuuden tekijöitä ja päättäjiä sekä turvallisen yhteiskunnan, jossa kaikenikäisillä on hyvä olla.

Eeva-Liisa Tilkanen

toiminnanjohtaja

Nuorten Suomi ry

ja 12 eri alojen asiantuntijaa

Nuorten Suomen tukiryhmä, laaja-alaisesti eri alojen asiantuntijoista koostuva niin sanottu helikopteriryhmä

