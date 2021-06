Yhdysvalloissa on kriisien hetkellä pääasiassa purettu sääntelyä ja julkisia palveluja. Nyt presidentti Biden ehdottaa muun muassa yleistä lapsilisää ja kaikille kuuluvia vanhempainvapaita – ja enemmistö amerikkalaisista kannattaa ehdotuksia.

Yhdysvalloissa toistellaan usein lausahdusta, jota yleensä väitetään Winston Churchillin sanomaksi: Älä koskaan anna hyvän kriisin mennä hukkaan.

Ajatus on yksinkertainen. Kriisi on taitekohta, jolloin rakenteet murtuvat, ihmiset kaipaavat muutosta ja savuaville raunioille on joka tapauksessa rakennettava uutta. Kyse on vain siitä, kuka tarttuu tilaisuuteen.

Yhdysvaltain markkinauskovaisten guru, taloustieteilijä Milton Friedman kirjoitti jo vuonna 1982 näin:

”Vain kriisi – todellinen tai kuviteltu – luo todellista muutosta. Ja kun se kriisi saapuu, toimet, joilla siihen vastataan, riippuvat siitä, millaisia ideoita meillä lojuu valmiina. Tässä piilee perustehtävämme: kehittää vaihtoehtoja vallitseville käytännöille ja pitää ne elossa ja saatavilla, kunnes poliittisesti mahdottomasta tulee poliittisesti vääjäämätöntä.”

Yhdysvaltojen talouspolitiikan oikea laita noudatti pitkään Friedmanin neuvoa menestyksekkäästi. Reaganin ajoista saakka maassa on kriisien hetkellä pääasiassa purettu sääntelyä ja julkisia palveluja sekä alennettu veroja. Demokraattipresidenttien kausilla on yritetty muutakin, mutta tehokkaimmin suunnitelmat ovat olleet valmiina talouslibertaareilla ja konservatiivioikeistolla.

Siksi onkin niin vallankumouksellista, että tämän päivän kriiseissä suuret ideat ovat olleet valmiina vasemmistolla. Ja siksi on ollut niin pökerryttävää seurata, miten poliittisesti mahdottomasta on tullut poliittisesti (liki) vääjäämätöntä aivan toiseen suuntaan.

Kymmenisen vuotta sitten aloin kirjoittaa amerikkalaiselle yleisölle kirjaa Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen yhteiskuntajärjestelmien eroista. Yhdysvaltain vasemmisto janosi lisätietoa julkisesta päivä- ja terveydenhoidosta, yhteiskunnan rahoittamista perhevapaista ja lukukausimaksuttomista yliopistoista.

Kiinnostuksesta huolimatta harva uskoi Yhdysvaltojen koskaan oikeasti edistävän julkisia palveluja. Sain kuulla Yhdysvalloissa aina samat väitteet: Yhdysvallat ei koskaan omaksuisi julkisen päivähoidon tai kaikille kuuluvien vanhempainvapaiden kaltaisia etuuksia, koska Yhdysvaltain politiikka on rikkaiden ja korporaatioiden hallussa; koska amerikkalaisten enemmistö ei kannata moisia palveluja; koska Yhdysvallat on liian suuri, liian monimuotoinen, liian erilainen omaksuakseen eurooppalaistyyppisiä ratkaisuja. Ei tule tapahtumaan.

Samaa lannistumista kuuli ilmasto- ja ympäristökysymyksissä. Yhdysvallat ei johtaisi maailmaa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, koska fossiilisiin polttoaineisiin nojaava teollisuus on liian vahvaa; koska amerikkalaiset rakastavat halpaa bensiiniä; koska ilmastonmuutoksen kieltäjien ote politiikasta on liian tiukka. Ei tule tapahtumaan.

Nyt luen Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ehdotuksia uusiksi infrastruktuuri- ja perhe-etuusohjelmiksi, ja siellä ne ovat: valtavat panostukset uusiutuvaan energiaan ja vihreisiin teknologioihin, yleinen lapsilisä, kaikille kuuluvat vanhempainvapaat ja -rahat, julkisista varoista tuettu päivähoito ja niin edelleen.

Kaikki Bidenin ehdotukset eivät välttämättä toteudu. Mutta se, että ehdotukset ovat olemassa tällä tasolla ja että kyselyiden perusteella amerikkalaisten enemmistö kannattaa niitä, on jo itsessään huikea esimerkki siitä, miten poliittisesti mahdottomasta voi tulla poliittisesti vääjäämätöntä verrattain lyhyessä ajassa.

Toteutuessaan muutokset olisivat valtavia. Esimerkiksi uuden lapsilisän on arvioitu puolittavan amerikkalaisen lapsiköyhyyden, joka on nyt kuusinkertainen Suomeen verrattuna. Bidenin ajamat ideat perustuvat amerikkalaisen vasemmiston työhön. Kun koronaviruskriisi, ilmastokriisi ja keskiluokan kriisi yhdistyivät, suunnitelmat olivat elossa ja saatavilla.

Kirjoittaja on toimittaja ja kirjailija.