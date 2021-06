Kunnissa on valtavasti osaamista, jota kannattaa hyödyntää sote-uudistuksessa

Uudistusta odotellessaan osa kunnista on joutunut kehittämään ratkaisuja, jotka eivät välttämättä ole yhteensopivia nyt ajettavan sote-uudistuksen kanssa.

Kuntien tehtävänä on järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut asukkailleen. Samaan aikaan kunnat kohtaavat monia yhteiskunnallisia ongelmia. Väestö ikääntyy nopeasti, mistä seuraa palvelutarpeen kasvu ja verotulojen vähentyminen. Palveluita tulisi kyetä tarjoamaan yhä enemmän yhä niukkenevin resurssein.

Ongelman ratkaisemiseksi suunnitellaan kansallista sosiaali- ja terveysalan uudistusta. Sen ajatuksena on, että vastuu palvelujen järjestämisestä siirrettäisiin 309 kunnalta 21 maakunnalle ja Helsingin kaupungille. Perusteena on, että isommilla organisaatioilla on parempi kyky varmistaa tehokas toiminta ja hallinto.

Ensimmäiset yritykset uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluja tehtiin jo vuonna 2001. Kansallisen terveyshankkeen jälkeen on seurannut uusia esityksiä, kun jokainen hallitus vuorollaan on yrittänyt uudistusta omalla tavallaan.

Perusteellinen suunnittelutyö ja keskustelu on toki tärkeää, koska iso uudistus sisältää erilaisia näkökulmia ja eri toimijaryhmien intressejä. Samaan aikaan paikallisen tason ongelmat pysyvät ja odottavat ratkaisua. Kunnilla on kaksi vaihtoehtoa. Ne voivat odottaa, mitä uudistukselle tapahtuu, tai ne voivat toimia paikallisen elinvoiman ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Esimerkiksi Pirkanmaalla paikalliset toimijat ovat aktivoituneet ja lähteneet ratkomaan palvelutuotannon ongelmia. Tästä hyviä esimerkkejä ovat julkisomisteiset yhtiöt Coxa, Sydänsairaala ja Fimlab, joiden toiminta on arvioitu asiakaslähtöiseksi ja kustannustehokkaaksi. Julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, sopiiko niiden toiminta kansallisen sote-esityksen lainsäädäntöön.

Suomalaisissa kunnissa on valtavasti tietämystä ja paloa oman alueen hyvinvoinnin kehittämiseen. Pirkanmaa on vain yksi esimerkki tästä aktiivisuudesta ja kyvykkyydestä.

Jos Tampereen menestyksekkään toiminnan jatko osoittautuu uudistuksessa mahdottomaksi, vaarana on, että päätös tukahduttaa laajemmin suomalaisten kuntien kehittämistä. Viesti voidaan tulkita paikallisen kehittämistyön arvostamattomuutena.

Hallinnon uudistuksessa tarvitaan monitieteellistä ja -näkemyksellistä tekemistä, osaamisten yhdistämistä ja innovaatioita. Monimutkaisia, ilkeitä ongelmia kukaan ei pysty ratkaisemaan yksin.

Paikallisella tasolla on tietämystä siitä, minkälaiset palvelut ja rakenteet sopivat juuri oman alueen asukkaiden tarpeisiin. Yhteisten ongelmien äärellä voimat tulisi yhdistää.

On tärkeää kiinnittää huomio siihen, olemmeko todella parantamassa palveluita vai luomassa uusia hallinnollisia rakenteita. Mikäli jätämme paikallisen äänen huomiotta, meillä on jäljellä vain rakenteet ilman sitoutuneita ja aktiivisia toimijoita.

Ulriika Leponiemi

tutkijatohtori, hallintotieteiden tohtori

Tampereen yliopisto

