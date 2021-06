Valtiotieteiden ylioppilas Ronja Vehviläinen toi mielipidekirjoituksessaan (HS 11.6.) esille sen, että maanpuolustusjärjestelmämme tulisi varautua paremmin ruoan, energian ja tiedon katkoksiin. Tätä varten on jo olemassa monipuolista varautumis- ja turvallisuuskoulutusta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) järjestämänä. Vuosittain järjestetään 500 VARTU-koulutuksen kurssia, kuten Selviydy sähköttä -kurssi. Lisäksi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) verkoston kautta pääsee mukaan erilaisille selviytymis- ja pelastuskursseille.

Vehviläinen kannatti aseista luopumista. Aseet, ja fyysinen voimankäyttö muutoinkin, on aina viimeinen vaihtoehto maanpuolustuksessa. Tätä ennen on käytettävä muita keinoja dialogin ja erinäisten pakotteiden avulla. Aseet ja asekalusto toimivat myös signaalina ulkovalloille. Tänne ei kannata hyökätä, sillä me puolustamme maatamme, kulttuuriamme ja olemassaoloamme. Ilman aseita ei olisi tätä signaalia, vaan olisimme alttiita monille yhteiskuntamme peruspilareita murentaville uhille.

Ilpo Pohjola

Reserviläisliiton puheenjohtaja, Liperi

