Kiitos Aino Niskanen, Mona Schalin ja Tiina Valpola rakentavasta kritiikistänne koskien Eteläsataman massiivista rakentamissuunnitelmaa (HS 6.6.) Olemme tunteneet pettymystä ja voimattomuutta suunnitelmista, jotka katkaisevat näköyhteyden Etelärannasta merelle. Näkymä, joka on Helsingin käyntikortti ja kansallismaisema. Luettuamme Hufvudstadsbladetista (6.3.) professori Laura Kolben unelmasta monipuolisen Itämerikeskuksen perustamisesta Eteläsatamaan syntyi pieni toivon kipinä.

Unelmamme inspiraationlähde on kuivatelakkaan rakennettu M/S Museet for Sjöfart -niminen merenkulkumuseo Helsingörissä Tanskassa. Museosta näkyy ulos vain tie, joka vie alas kuivatelakkaan. Rakennus on nähtävyys jo kaikessa rosoisuudessaan. Merenkulkua esitellään laajasti. Esillä on niin pienoislaivoja, näytteitä lasteista kuin navigaatiovälineitä, joilla on mahdollisuus testata omia taitojaan. Museolla on annettavaa kaikille, jotka ovat kiinnostuneita meristä ja merenkulusta.

Eteläsatamassa olevasta makasiinista saisi tilan museolle. Mahdolliset epätasaiset seinät tai kaltevat lattiat eivät haittaa. Laivat ja veneet pitävät sataman elävänä. Kiinnostusta herättävät sekä yksityiset loistoristeilijät, laivastovierailut että perinteiset purjelaivat. Suurin yleisömenestys lienee vuosittaiset silakkamarkkinat.

Arkkitehtuuri- ja designmuseolle löytyy varmasti sopivampi tontti, jossa itse rakennus pääsee paremmin esille. Toivottavasti säätiöt, jotka ovat luvanneet olla mukana rahoittamassa hanketta, vaativat rahoilleen parempaa vastinetta.

Matti ja Majsa Kunnari

Helsinki

