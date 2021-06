Helsingin Alppipuisto on kuin jättimäinen pisoaari. Virtsa lemuaa, joka puskan takana on vessapaperitolloja, maa on paikoitellen virtsan liukastamaa kuravelliä, ja nokkoset rehottavat. Isoja roska-astioita riittää, mutta virtsat ja töhryt eivät ilmeisesti kannusta käyttämään roskiksia, sillä puisto on kuin kaatopaikka.

Ahtaiden ja kalliiden asuntojen alueilla puistoissa oleilu on hyvin suosittua. Puistot ovat luonteva osa kaupunkikulttuuria. Siksi ihmettelen, miksei jokaisessa puistossa ole vessoja. Toivottavasti Helsingin uusi kaupunginvaltuusto ottaa asian hoitaakseen. Maailman toimivimmassa kaupungissa ei pitäisi olla löyhkääviä kusipuistoja.

Eva Sundgren

Töölö, Helsinki

