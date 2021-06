Eriarvoistavia tekijöitä kohdistuu kaikkiin yksinasuviin.

Suomessa on noin 1,2 miljoonaan yksinasuvaa. Helsingin asuntokunnista miltei puolet on yksinasuvia. Joukossa on niin nuoria opiskelijoita kuin iäkkäitä leskiäkin. Yksinasuminen voi olla ohimenevä elämänvaihe, mutta useasti se ei ole sitä. Yksinasuvien talouksia oli 25 vuotta sitten 28 prosenttia, nyt niitä on 44 prosenttia.

Toimeentulotuen saajista yli 70 prosenttia on yksinasuvia. Yksinasuminen ei aina tarkoita alhaista toimeentuloa. Eriarvoistavia tekijöitä kohdistuu kuitenkin kaikkiin yksinasuviin. Syrjintä näkyy muun muassa tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluissa, asumiskuluista puhumattakaan.

Korona-ajan retoriikka ja suositukset läheisten ja perheen piiriin rajoittuvista kontakteista sekä kriisin seurauksista ja jälkihoidosta puhuminen pohjautuvat pitkälti perinteiseen parisuhde- ja ydinperhekeskeiseen ajatteluun. Erilaiset ihmissuhdehierarkiat ovat tämän kriisin seurauksena tulleet näkyviksi.

Ihmissuhteet ovat erilaisia. Läheiset voivat nykyään olla myös muita kuin sukulaisia.

Perheeni asuu 300 kilomerin päässä, mutta toinen perheeni, ystäväpiirini, asuu lähellä ja on tiivis osa arkeani ja elämääni. Mielestäni myös perhe voi olla valinta. Näin se tulisi nähdä ja mahdollistaa se, että ihminen saa itse valita sen tukiverkon, jonka yhteiskunta hyväksyy kaikissa tilanteissa.

On tunnustettava, että perinteinen ydinperheajattelu ei kohtele ihmisiä reilusti. Toisaalta meidän tulisi myös miettiä, miten tuetaan yhden vanhemman perheitä ja mahdollistetaan paremmin vanhemmuus ja perheen perustaminen myös niille, joilla ei elämänkumppania ole. Vastakkainasettelua en halua, vain faktojen tunnistamista ja tunnustamista.

Yksinasuminen on laaja, yhteiskunnallinen ilmiö. Siihen liittyviin asioihin, rakenteisiin ja yhteiskunnan mekanismeihin tulee viimein paneutua tosissaan!

Anita Hellman

sinkku, Herttoniemi, Helsinki

