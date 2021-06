Tilalleni päiväkotiin ei tullut sijaista, vaikka ryhmäni on vielä täynnä lapsia.

Olen Helsingin kaupungilla työskentelevä varhaiskasvatuksen opettaja ja jäin juuri kesälomalle uuvuttavan koronavuoden jälkeen. Loman alkaminen on aiheuttanut kuitenkin jo itsessään stressiä, sillä tilalleni ei tullut sijaista, vaikka ryhmäni on vielä täynnä lapsia. Helsingin kaupungilla on linjaus, jonka mukaan sijaisia ei kesälomakaudella tilata paikkaamaan henkilöstön vuosilomia. Näin ollen henkilökunta saisi olla lomalla vain silloin, kun lapsetkin lomailevat. Lapset ovat kuitenkin yhä useammin paikalla koko kesä- että elokuun. Myös heinäkuussa on lapsia päivystävissä päiväkodeissa.

Henkilöstöpulasta kärsivän alan veto- ja pitovoiman kannalta olisi aivan keskeistä, että työntekijät saisivat pitää lomansa joustavasti kesälomakauden aikana. Vaalien alla puhuttiin paljon varhaiskasvatuksen opettajien palkoista, mutta myös liian tiukalle resursoidut työolot ovat yksi merkittävä ongelma tällä alalla.

Varhaiskasvatuksen opettaja

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.