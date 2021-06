Suomen kansalaisten perheenjäsenten on päästävä kotoutumaan nopeammin.

Hallituksen selonteko kotoutumisen uudistamistarpeista on tulossa eduskuntaan kesäkuussa. Valmistelussa on painotettu sekä maahan muuttaneiden osallisuutta yhteiskunnassa että nopeaa kotoutumista. Hallituksen ja Maahanmuuttoviraston fokus on työperäisen maahanmuuton vauhdittamisessa. Nopeampaa toimintaa kaivataan kipeästi myös oleskelulupaa odottavien kahden kulttuurin perheiden parissa.

Tuhannet ihmiset hakevat vuosittain oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Suomen kansalaisten EU:n ulkopuolelta tulevien puolisoiden hakemuksista yli 80 prosenttia on viime vuosina johtanut myönteiseen päätökseen ja perhe-elämään Suomessa. Ongelma on lupakäsittelyn hitaudessa.

Maahanmuuttoviraston ruuhkautumisesta on uutisoitu pitkin kevättä. Esimerkiksi nyt sähköisen hakujärjestelmän käsittelyaikalaskuri antaa arvioksi yhdeksän kuukautta, mikä on lain sallima maksimikesto perhesideperusteiselle oleskeluluvalle. Joskus tämäkin ylittyy. Iso osa kahden kulttuurin perheenjäsenistä hakee lupaa kotimaassaan ja odottaa päätöstä siellä asioiden lähimmässä Suomen edustustossa. Osa hakijoista on tullut Suomeen jo aiemmin ja elää täällä vakiintunutta perhe-elämää.

Vaikka kansalaisten lupapäätöstä odottavilla puolisoilla on Suomessa pysyvä osoite ja oikeus hakea sen perusteella kotikuntamerkintä Digi- ja väestötietovirastosta, heidän asemansa on vaikea. Työnteko-oikeutta ei ole, työllistymispalveluihin ei pääse eikä tutkintoon johtavaa opiskelua voi aloittaa. Suhteen ulkomaalainen osapuoli on täysin riippuvainen puolisostaan, mikä on aikuiselle vaikea rooli ja vaikeuttaa parisuhdedynamiikkaa. Suomalainen osapuoli kuormittuu vastatessaan elannon hankkimisesta ja ulkomaalaisen puolison asioiden hoitamisesta ja tulkkaamisesta eri tilanteissa. Epävarmassa tilanteessa toiveita perheenlisäyksestä ei uskalleta alkaa toteuttaa, ja suunnittelu on muutenkin vaikeaa. Ei voi kuin odottaa.

Se, ettei oleskelulupaa odottava voi tehdä töitä ja osallistua yhteiskuntaan tai perheensä tulojen hankkimiseen, aiheuttaa kahden kulttuurin pareille ja perheille huomattavaa talousahdinkoa sen lisäksi, että epävarmuus stressaa. Kotoutuminen ei lähde käyntiin, kun odottaja on suljettu käytännössä työn, opintojen ja palvelujen ulkopuolelle eikä pääse osalliseksi yhteiskuntaan.

Optimaalisin ratkaisu tilanteeseen on turvata Maahanmuuttovirastolle riittävät perusresurssit myös perhesideperusteisten oleskelulupahakemusten sujuvaan käsittelyyn. Mikäli käsittelyaikoja ei saada lyhyemmiksi, voidaan etsiä keinoja lakimuutoksesta. Ulkomaalaislaki ei tällä hetkellä sisällytä perhesideperusteisen oleskeluluvan odottajia niiden ulkomaalaisten joukkoon, joilla on työnteko-oikeus Suomessa ilman oleskelulupaa. Esimerkiksi turvapaikanhakijoilla työnteko-oikeus on määrätyn karenssiajan (3 tai 6 kuukautta) jälkeen.

Työnteko- ja opiskeluoikeuden tai kotoutumispalveluiden avaaminen helpottaisi perhesideperusteisen oleskeluluvan odottajien tilannetta. Heillä yleensä on vakituinen osoite ja kotikuntamerkintä Suomessa sekä hyvin iso todennäköisyys saada myönteinen lupapäätös. Mitä nopeammin maahan muuttanut pääsee kotoutumisen alkuun, sen parempi yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnille, kotoutumiselle sekä kansantaloudelle.

Elina Helmanen

toiminnanjohtaja

Sanna Rummakko

projektipäällikkö, Familia ry

