Naisten sekä sukupuoli- ja seksuaali­vähemmistöjen oikeuksien purkaminen ei ole sattumanvaraista vaan järjestäytynyttä toimintaa.

Tasa-arvo on Suomessa koko maailman mittapuulla kehittynyttä. Jo saavutetut virstanpylväät on tärkeä tiedostaa, ja niistä on syytä kiittää naisten oikeuksien puolesta väsymättä toimineita poliitikkoja ja kansalais­aktivisteja. Maailmassa ei silti ole vielä yhtäkään sukupuolten tasa-arvon saavuttanutta maata. Koronaviruskriisin jatkuessa jo saavutettu edistys uhkaa ottaa takapakkia, sillä pandemian seuraukset kohdistuvat monin tavoin erityisen raskaasti naisiin.

Naisten oikeudet ovat kärsineet lukuisia takaiskuja. Valta Washingtonissa on vaihtunut, mutta Yhdysvaltojen edellisen hallinnon aikana tehdyt päätökset, kuten tuen epääminen seksuaaliterveyspalveluita ja abortti­neuvontaa edistäviltä järjestöiltä, heijastuu edelleen myös muualla maailmassa. Puola on kiristänyt aborttilakiaan niin, että kaikki ennen tammikuuta laillisina pidetyt abortit on lopetettu. Eräissä Latinalaisen Amerikan maissa valtiot kampanjoivat naisia ja seksuaalivähemmistöjä vastaan. Poliittisia ja kansalaisoikeuksiaan Valko-Venäjällä puolustavat naiset ovat juuri sukupuolensa vuoksi erityisen haavoittuvassa ja riskialttiissa asemassa.

Naisten sekä sukupuoli- ja seksuaali­vähemmistöjen oikeuksien purkaminen ei ole sattumanvaraista vaan järjestäytynyttä ja avokätisesti rahoitettua toimintaa. Taustalla on valtioiden rajat ylittävä ja Euroopassakin aktiivinen anti-gender-liike, joka pyrkii heikentämään naisten ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia kyseen­alaistamalla jo saavutettuja kansainvälisiä sitoumuksia.

Naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia edistettiin 1990-luvulla suurissa YK-konferensseissa, joiden loppuasiakirjat olivat nykymittapuullakin tarkasteltuna edistyksellisiä. Sukupuoli-identiteettien kirjon tunnustavan gender-termin käyttö on itsessään monenkeskisen kansainvälisen neuvottelun tulosta.

Kyse on semantiikan lisäksi arvoista. Jotkut pitävät naisten ja sukupuoli- ja seksuaali­vähemmistöjen oikeuksia perinteisiä rakenteita ja perhe- ja sukupuolirooleja uhkaavina. Viimeaikaisen tutkimuksen mukaan anti-gender-liikettä luonnehtivat vaihtelevasti naisvihamielisyys ja toisinaan kansallismieliset arvot. Toisinaan toimijoilla on yhteyksiä eri uskonto­taustaisiin järjestöihin ja instituutioihin.

Viime vuosina naisten ja sukupuoli- ja seksuaali­vähemmistöjen oikeuksien vastaisia aatteita on hivutettu vaivihkaa yhteiskuntien rakenteisiin sekä valtiollisen vaikuttamisen että kansalaisjärjestöjen kautta.

Suomi menestyy kansainvälisissä tasa-arvovertailuissa perinteisten valttiemme – kuten koulutuksen, terveydenhuollon ja poliittisen osallistumisen mahdollisuuksien – ansiosta. Samalla on tasa-arvon osa-alueita, joista emme voi olla yhtä ylpeitä. Haasteitamme ovat viime vuosina voimistunut ja usein sukupuolittunut vihapuhe sekä naisiin kohdistuva väkivalta, joka on eurooppalaisella asteikolla Suomessa huomattavan yleistä. Kansainväliset monenkeskiset sopimukset velvoittavat meitä toimimaan. Rohkeus ja edelläkävijyys tarkoittavat kansallisiin epäkohtiin tarttumista sekä avointa ja kannustavaa vuoropuhelua sellaisten maiden kanssa, joiden kohtaamat ongelmat ovat huomattavasti laajempia kuin Suomen.

Ulkoministeriö on ollut mukana rahoittamassa saksalaisen Centre for Feminist Foreign Policy -järjestön maaliskuussa julkaisemaa tutkimusta, jossa kartoitetaan naisten ja sukupuoli- ja seksuaali­vähemmistöjen oikeuksien vastaisen liikehdinnän ja kampanjoinnin syitä ja seurauksia sekä toimintatapoja siihen vastaamiseksi. Tutkimusraportti korostaa, etteivät anti-gender-kampanjat kohdistu pelkästään naisiin tai seksuaali­vähemmistöihin. Ne pyrkivät myös murentamaan demokratiaa esimerkiksi verkossa tapahtuvan kohdennetun häirinnän kautta.

Systemaattiseen anti-gender-kampanjointiin vastaaminen vaatii naisten ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien väsymätöntä ja valpasta puolustamista. Tätä on tehtävä monin tavoin ja eri tasoilla, yhdessä valtioiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, kaikkialla maailmassa.

Thomas Blomqvist

Kirjoittaja on pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri (r).

