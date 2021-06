Kirkko on itse luonut virkatodistusahdinkonsa

Vanhojen käsialojen tulkintaan perehtyneiden ammattilaisten tekemiä tulkintoja ei ilmeisesti tallenneta mihinkään.

Kirkkohallituksen rekisterijohtaja Sanna Heickell, Helsingin seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtaja Emilia Launonen ja Turun alueellisen keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto vastaavat (HS Mielipide 13.6.) Kalle Puhalaisen kritiikkiin (HS Mielipide 7.6.) virkatodistusten ja sukuselvitysten pitkistä toimitusajoista. Vastauksesta jää puuttumaan yksi olennainen piirre: se, että Kirkkohallitus on luonut omilla toimillaan pullonkaulan prosessiin vanhojen kirkonkirjojen käsittelyn osalta.

Kirjoitin asiasta vuonna 2014 (HS Mielipide 18.3.2014) kritisoiden sitä, että vanhat kirkonkirjat on päätetty digitoida lukemalla ne ainoastaan bittikarttamuotoon. Kirkkohallituksen tuolloisen rekisterijohtajan Riikka Ryökkään ja digitointiprojektin projektipäällikön Veijo Koivulan vastauksessa (HS Mielipide 20.3.2014) avattiin, että ratkaisuun on päädytty siksi, että vanhoja käsialoja ei pystytty tunnistamaan tekstintunnistusteknologioilla. Tämä pitää edelleen paikkansa.

Koskaan ei ole kuitenkaan vastattu siihen, miksi joka kerta sukuselvityksiä tehdessä jonkun on ”manuaalisesti poimittava tiedot digitoidusta materiaalista” kuten Heickell ja muut asian ilmaisivat. Edes vanhojen käsialojen tulkintaan harjaantuneen ammattilaisen tekemää tulkintaa ei ilmeisesti edelleenkään tallenneta mihinkään. Kun täsmälleen samoja kirkonkirjoja luetaan saman perheen kohdalla kummankin puolison kuoleman jälkeen, on selvää että jälkimmäisellä kerralla tehdään turhaa työtä. Kirkonkirjojen tulkitseminen on kuitenkin tehtävä oikein jo ensimmäisellä kerralla.

Evankelisluterilainen kirkko on luonut tieten tahtoen aikaa vaativan pullonkaulavaiheen virkatodistusten kirjoittamisprosessiin. Joko olisi aika tunnistaa, että asiassa on tehty virhe ja korjata se mitä pikimmin? Nykytilanne aiheuttaa merkittävää haittaa lukemattomille perikunnille. Kirkon kyky hoitaa väestökirjanpitoon liittyviä tehtäviä ei vaikuta tällä haavaa kovin hyvältä.

Elias Aarnio

VTM, tietoyhteiskunta-aktivisti, Kaarina

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.