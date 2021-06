Sote-esitys on kaupungeille kestämätön

Uudistus horjuttaa koko julkisen talouden tasapainoa vähintään 2020-luvun ajan ja heikentää muun muassa talouden elpymistä korona-ajan jälkeen.

Sote- ja maakuntauudistus on modernin historiamme merkittävin hallintoreformi. Sen vaikutukset ovat huomattavasti laajemmat ja peruuttamattomammat kuin yleisesti mielletään. Reformi on ajautunut niin kauas alkuperäisistä tavoitteistaan, ettei se enää tuo ratkaisuja alkuperäisiin ongelmiin, vaan kuljettaa Suomea vastavirtaan monen megatrendin kanssa luoden ennemmin uusia ongelmia ratkaistavaksi.

Maailmalla kaupunkien merkitys korostuu, Suomessa kasvavien kaupunkien menestymisen edellytyksiä heikennettäisiin. Monimutkaistuvassa maailmassa tarve laajojen kokonaisuuksien hallintaan korostuu, Suomessa sitä pirstottaisiin uusille hallinnon tasoille.

Uudistus on valtava tulonsiirto kasvavilta alueilta maakuntahallintoon. Kaupunkiseutujen elinvoimasta ja palveluista tingitään samalla, kun uudistus horjuttaa koko julkisen talouden tasapainoa vähintään 2020-luvun ajan. Se heikentää talouden elpymistä koronan jälkeen ja vie mahdollisuuksia satsata esimerkiksi koulutukseen ja tutkimukseen. Kestävyysvajeen kiinni kuromisen ratkaisevat vuodet menetettäisiin.

Uudistuksen kaupunkeihin kohdistuvat vaikutukset ovat dramaattisia. Kaupunkien kyky selvitä tehtävistään, veloistaan ja velvoitteistaan sekä kyky kantaa laaja-alaista vastuuta kestävästä kasvusta heikkenisi. Uudistus on askel täysin väärään suuntaan tilanteessa, jossa kasvavien kaupunkien pitäisi pystyä investoimaan ja toimimaan koko maan talouden elpymisen moottoreina.

” Hallintoa mullistavalle reformille ei ole tarvetta.

Uudistuksen vain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen rajoittuva tulokulma on auttamattoman kapea ja vanhakantainen. Viimeistään koronakriisi on konkreettisesti osoittanut, että hyvinvoinnin vaalimisessa on olennaista sovittaa yhteen monenlaisia tulokulmia sosiaali- ja terveydenhuollosta koulutukseen, kaavoitukseen, nuorisotoimeen, asunnottomuuden hoitoon sekä kaupunkien harjoittamaan työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaan. Kokonaisvaltainen työ onnistuu kunnissa, muttei tehtäviä eri hallinnon tasoille pirstoen.

Hallintoa mullistavalle reformille ei ole tarvetta. Suurimmat haasteemme liittyvät palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Hallinnon lisääminen tai palveluntarjoajien määrän vähentäminen julkisen ja yksityisen kumppanuuksia vaikeuttamalla ei ratkaise tätä ydinongelmaa.

Paras tie sote-palvelujen vahvistamiseksi olisi niiden kehittäminen ja järjestämisvastuun kokoaminen nykylainsäädännön pohjalta, alueiden omista tarpeista käsin. Vain näin resurssit voidaan kohdistaa tehokkaasti vaikuttavuuden lisäämiseen ja aidosti asukkaiden hyödyksi. Samalla kaupunkien kanssa tulee aloittaa kumppanuuteen perustuva kehitystyö, jolla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kasvun edellytyksiä voidaan vahvistaa.

Jan Vapaavuori

pormestari, Helsinki

Jukka Mäkelä

kaupunginjohtaja, Espoo

Ritva Viljanen

kaupunginjohtaja, Vantaa

Christoffer Masar

kaupunginjohtaja, Kauniainen

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.