Kainuun Sanomien mukaan tärkein työ tehdään aina vaalien välissä.

”Kainuun Sanomien kuntakohtaisissa vaalipaneeleissa toukokuussa lähes kaikki mukana olleet ehdokkaat olivat sitä mieltä, että nuorten ääni ei päätöksenteossa kuulu tarpeeksi.”

”Vaalien äänestysaktiivisuus osoittaa kerta toisensa jälkeen, että suurin osa nuorista jättää äänestämättä.”

”Tilannetta kuvaa jälleen kunnanvaltuustoihin valittujen ikäjakauma. Nyt valituista kainuulaisista valtuutetuista vain 2 prosenttia kuuluu ikäryhmään alle 25-vuotiaat. Ongelma ei toki koske vain Kainuuta, sillä osuus on sama myös koko maan tilastossa.”

”Uusien valtuutettujen olisi hyvä pitää mielessä nuorten osallisuuden tukemisen tärkeys myös vaalien välillä.”

Keskisuomalainen kirjoittaa, että kuntalaisille on keksittävä lisää väyliä vaikuttaa.

”Jostain syystä suomalaiset ovat aina äänestäneet laiskemmin kuntavaaleissa kuin eduskuntavaaleissa. Tämä on nurinkurista – –.”

”Tutkimusten mukaan kuntalaiset pitävät vaaleja tärkeimpänä keinona vaikuttaa, mutta toivovat myös lisää suorien vaikuttamisen keinoja. Kenties tässä piilee mahdollisuus myös tulevien äänestysprosenttien kohottamiseen. Jos kuntalaiset saadaan vaalien välillä innostumaan yhteisiin asioihin vaikuttamisesta, he todennäköisimmin kokevat myös äänestämisen tärkeäksi.”

Karjalaisen mukaan tuttu ja turvallinen voitti äänestyskopissa.

”Se on perinteistä, että hallitusvalta nakertaa poliittista suosiota. Tämä nähtiin näissäkin vaaleissa.”

”Toinen selitys on ihmisen luontainen turvallisuushakuisuus, ja sen vaikutus näkyy sekä opposition voitto- että hallituspuolueiden tappioasetelmassa. Niin poliittisesti kuin terveysturvallisuudestikin on eletty hankalia ja huolestuttavia aikoja. Vaalitulos osoittaa, että tällaisissa olosuhteissa on helpompi valita tutuksi ja turvalliseksi koettu kuin vaihtoehtoinen mahdollisuus.”

”Suurista oppositiopuolueista valtakunnallisesti voiton vei kokoomus. Se on ärhäköitynyt perussuomalaisten vanavedessä mutta on kuitenkin edelleen tunnettu asiaperusteisuudestaan. Kokoomuksen voittokulku merkitsi samalla perussuomalaisten voiton jäämistä odotettua pienemmäksi.”

”Perussuomalainen tulevaisuus alkoi tuntua epävarmalta myös keskustalaisuudessaan horjuvien mielissä. Keskusta sai ehdottomasti torjuntavoiton, ja puheenjohtaja Annika Saarikon toiveikkuus ’keskustalaisen auringon’ noususta saattaa kuin saattaakin toteutua.”

”Ainakin auringonlaskun hetki on taas siirtynyt.”