Olen ollut Kalasataman terveysaseman asiakas siitä lähtien, kun meidät kruununhakalaiset siirrettiin sen piiriin, ja ihmettelen suuresti siitä esitettyjä moitteita.

Kaltaiselleni eläkeläiselle on ehtinyt kertyä sen verran iän tuomia vaivoja, että ne vaativat hoitoa ja ajoittaista seurantaa. Kiireettömän ajan olen aina saanut, jopa toivomalleni lääkärille, jos olen malttanut odottaa muutaman viikon odottaa.

Saamani hoito on ollut asiantuntevaa ja ystävällistä, kaikin puolin hyvää, ja jatkotutkimuksiin on lähetetty tarvittaessa. Mieheni kokemuksesta tiedän, että akuutimpiakin aikoja saa, jos aihetta on.

Kohtelu on hyvää ja ystävällistä saapumisesta ulko-ovelle ja aina pois lähtöön asti. Minulla on Kalasataman terveysasemasta sanottavana pelkkää hyvää. Kiitos saamastani hoidosta.

Laura Halttunen

filosofian kandidaatti, eläkeläinen, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.