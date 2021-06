Jotta yhteensopiva puolustuskyky olisi tosipaikan tullen käytettävissä, se on rakennettava ja sitä on harjoiteltava hyvän sään aikana.

Tänä vuonna on jälleen Suomen vuoro toimia pohjoismaisen puolustus­yhteistyö­hankkeen Nordefcon puheenjohtajamaana. Puheen­johtajan vastuulla on yhteistyön johtaminen ja kehittäminen yhdessä sovittujen pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti. Näissä merkeissä puolustus­ministeri Antti Kaikkonen (kesk) on kutsunut kollegansa Islannista, Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta koolle Helsinkiin 29.–30. kesäkuuta.

Vaikka viiden Pohjoismaan valitsemat puolustusratkaisut ovat keskenään kovin erilaisia, pohjoismainen puolustusyhteistyö on edistynyt merkittävästi kuluneen vuosikymmenen aikana. Luonnollisesti se heijastaa myös niitä laajempia muutoksia, joita turvallisuusympäristössämme on tapahtunut. Vuosien mittaan monet Nordefco-aloitteet ovat jo vakiintuneet osaksi Pohjois­maiden puolustusvoimien jokapäiväistä työskentelyä eivätkä näy enää uutisotsikoissa.

Pohjoismaisessa puolustusyhteistyössä on silti yhä uusia mahdollisuuksia. Nordefcoa ohjaava ”Visio 2025” kertoo selvästi siitä, mitä yhteistyöllä tavoitellaan: kykyä toimia yhdessä niin rauhan, kriisin kuin konfliktinkin aikana. Mahdollinen yhteistyö poikkeusoloissa käynnistyy erillisillä kansallisilla päätöksillä, mutta kyky ja valmiudet toimia yhdessä edellyttävät jatkuvia ponnisteluja. Tätä samaa päämäärää tukee ja edistää myös Suomen kahdenvälinen yhteistyö Ruotsin ja Norjan kanssa sekä Suomen, Ruotsin ja Norjan kolmenvälinen puolustusyhteistyö, joka käynnistettiin viime syksynä.

Nordefcon tavoitetta toteutetaan jatkamalla hyvään vauhtiin päässyttä yhteistyötä suorituskykyjen kehittämisen, kriisin­hallinnan, tilannekuvan, sotilaallisen liikkuvuuden ja logistisen yhteistyön sekä koulutus- ja harjoitustoiminnan alueilla. Puolustusmateriaalialalla jatketaan yhteisten hankkeiden kartoitusta ja toteuttamista sekä kehitetään teollisuus­yhteistyötä. Lisäksi puolustusvoimat tarkastelevat ilmaston­muutoksen vaikutuksia omaan toimintaansa ja samalla varmistavat, että Pohjoismaat osoittavat esimerkkiä puolustuksen aiheuttamien päästöjen ja muiden ympäristövaikutusten vähentämisessä.

Nordefcon työskentely on sujunut pandemiankin olosuhteissa, sillä jo kauan ennen koronaviruskriisiä Pohjoismaat tottuivat hyödyntämään Nordefcoa varten rakennettua tietoturvallista etäyhteyttä. Käsiteltävien asioiden listalla koronaviruskriisi on uudella tavalla nostanut esiin kokonais­turvallisuuden, kriisinkestävyyden ja huoltovarmuuden merkitystä. Niiden tarkasteluun Nordefco avaakin paljon mahdollisuuksia.

Kokonaisturvallisuuteen liittyen yksi Suomen puheenjohtajuuskauden tavoitteista on kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia pohjoismaisen yhteiskuntaturvallisuuden ja varautumisen Haga-yhteistyön kanssa.

Tiivis kansainvälinen kanssakäyminen on puolustuksesta huolehtimisen arkipäivää 2020-luvulla. Sen avulla voimme antaa poliittisille päätöksen­tekijöillemme mahdollisuuksia kansainväliseen yhteis­työhön kriisi­tilanteissa. Jotta yhteensopiva puolustuskyky olisi tosipaikan tullen käytettävissä, se on rakennettava ja sitä on harjoiteltava hyvän sään aikana.

Pohjoismainen puolustusyhteistyö perustuu yhteisiin näkemyksiin, mutta myös erilaisia ratkaisuja tehdään kunkin maan omista tarpeista ja lähtö­kohdista. Esimerkiksi Naton jäsenmaiden ja kumppanimaiden väliseen eroon Pohjoismaiden välinen puolustus­yhteistyö ei tuo muutoksia – tämä on kaikille osapuolille tärkeä periaate, ja pelisäännöt ovat sen osalta selvät.

Kansainvälistä puolustusyhteistyötä tehdään Suomen oman puolustus­kyvyn vahvistamiseksi. Samalla teemme oman osuutemme niin Pohjolan kuin laajemmin Euroopankin turvallisuuden ja puolustuksen lujittamisessa. Puolustusyhteistyö nojaa yhteisiin intresseihin ja syvään luottamukseen.

Pohjoismaiden kanssa työskenneltäessä emme voisi olla paremmassa seurassa. Silti yhteistyötä ei saa pitää itsestäänselvyytenä. Myös se vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja aktiivista rakentavaa otetta.

Janne Kuusela

Kirjoittaja on Nordefcon puolustuspoliittisen ohjauskomitean puheenjohtaja.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.