Kuntavaalit osoittivat, että suomalainen demokratia on kriisiytymässä. Koska nuoret näyttävät olevan vanhempiakin laiskempia äänestäjiä, lähitulevaisuudessa saattaa olla edessä tilanne, jossa enää alle puolet äänioikeutetuista äänestää. Jo nyt kehnon äänestysprosentin johdosta voidaan kysyä, toteutuuko vaaleissa kansan tahto.

Kuntavaalit eivät kiinnosta monia äänestäjiä muun muassa siitä syystä, että kunnissa käsiteltävät asiat ovat arkisia, ja moni ajattelee palveluiden hoituvan joka tapauksessa, sillä Suomessa kaikki puolueet ovat sitoutuneet hyvinvointivaltion periaatteisiin. Silti on huolestuttavaa, että kansalaiset näyttävät etääntyvän yhteiskunnallisten asioiden hoitamisesta. Poliittiset päätökset vaikuttavat jokaisen kansalaisen elämään.

Yksi ratkaisu voisi olla äänestysvelvollisuus: äänestäminen voisi olla samankaltainen velvoite kuin veroilmoituksen jättäminen.

Äänestysvelvollisuus on maailmalla varsin harvinainen ratkaisu. Se on eri muodoissaan käytössä muun muassa Australiassa, Belgiassa sekä monissa Kaakkois-Euroopan ja latinalaisen Amerikan maissa. Ratkaisu voisi kuitenkin toimia Suomen kaltaisessa korkean luottamuksen maassa. Varsinaista rangaistusta ei äänestämättä jättämisestä tarvitsisi antaa eikä syytteitä nostaa, sillä korona-aika on osoittanut, että suomalaiset ottavat helposti viranomaisten suosituksetkin velvoittavina.

Olen varma, että tekemällä äänestämisestä lakisääteinen velvollisuus saataisiin pysäytettyä äänestysaktiivisuuden lasku ja jopa käännettyä se nousuun. Näin äänestystulos heijastelisi nykyistä kattavammin väestön mielipiteitä, jolloin vaikeidenkin päätösten tekeminen olisi vankemmalla pohjalla.

Juho Rahkonen

yhteiskuntatieteiden tohtori, tutkimusjohtaja, Taloustutkimus

