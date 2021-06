Koronakriisistä toipuva musiikkiala toivoo valtiolta investointeja ja panostamista, ei kädestä pitämistä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) on korostanut kulttuuriviennin potentiaalia ja valtion halua panostaa kulttuurivientiin. Musiikkialalle tämä on ilahduttavaa. Kun suomalaiset toimijat kustantajista levy-yhtiöihin saavat kansainvälisiä onnistumisia, ne pystyvät investoimaan uusiin kykyihin Suomessa ja kasvattamaan musiikkialan kokonaisarvoa.

Suomalainen musiikkiala on elänyt viimeisimmät vuodet vahvaa nousukautta. Samalla aineettoman pääoman ja immateriaalisten oikeuksien ympärille kasvaneesta liiketoiminnasta on tullut globaalia bisnestä. Perinteisempien musiikkiviennin muotojen, kuten artistiviennin tai taidemusiikin säveltäjien teosviennin, rinnalle ovat nousseet popmusiikin teosvienti ja musiikin synkronointi. Teknologiakentän vahvistuminen avaa uusia mahdollisuuksia myös musiikin ydinalueille.

Musiikkialalla itsellään on vastuu rakentaa omaa tulevaisuuttaan. Sitä on ydintyö, takaisin kasvu-uralle pyrkiminen ja liiketoimintavision rakentaminen. Valtion ei oleteta taluttavan musiikkialaa maailmalle, mutta vahvoja investointeja valtiolta tarvitaan. Potentiaalistaan huolimatta luovat alat ovat aliarvostetussa asemassa, ja alan kehittämiseen liittyy edelleen ongelmia niin rahoituksen kuin yleisen asenteenkin suhteen. Musiikkivienti tulee asemoida osaksi Suomen ulkomaankauppaa ja realisoida juhlapuheet investoinneiksi.

Musiikkialan kasvun ja kansainvälistymisen edellytys on sen arvoverkoston ja erilaisten ansaintalogiikoiden tunnistaminen ja tunnustaminen. Vienti vaatii hyvinvoivan kotimaan infrastruktuurin, ja siksi koronan runtelema musiikkiala on ensin elvytettävä täsmätoimenpitein. EU:n elvytyspaketin varoja tulee määrätietoisesti osoittaa musiikkialan kehittämiseen. Musiikkiala tarvitsee opetus- ja kulttuuriministeriöltä perinteisen apurahajärjestelmän ja sisällön tukitoimet mutta myös työ- ja elinkeinoministeriön toimenpiteitä: liiketoiminnan kannustimia, kasvurahoitusta ja kansainvälistymistä vauhdittavia tukimalleja. Myös strategisen yhteistyön kehittäminen ulkoministeriön kanssa on olennaista.

Musiikkiviennin ytimessä on hyvä musiikki, joka koskettaa ihmistä. Päätyäkseen maailmalle, soittolistoille ja konserttisaleihin, se tarvitsee ympärilleen ammattitaitoisen ja investointikykyisen välittäjäportaan. Se vaatii verkostoitumista sekä jatkuvaa globaalien trendien seurantaa ja analysointia. Musiikkivienti vaatii rohkeutta, pitkäjänteisyyttä ja valtavasti työtä. Se vaatii yhteiskunnallisen ilmapiirin, jossa musiikin tekemistä, esittämistä ja työtä sen rakenteissa arvostetaan elinkeinona ja jossa rohkeita Suomen rajojen ulkopuolelle uskaltautuvia esittäjiä ja tekijöitä kannustetaan ja juhlitaan.

Musiikkiviennin onnistumista mitataan Suomeen palautuvan rahan määrässä, mutta sen laajemmat vaikutukset maakuvaan ja kansainväliseen yhteistyöhön ovat kiistattomat. Musiikin arvo ei ole mitattavissa rahalla. Raha on kuitenkin hyvän musiikin syntymisen ja sen maailmalla kuulumisen edellytys.

Kaisa Rönkkö

toiminnanjohtaja, Music Finland

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.