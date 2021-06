Lain mukaan hyvityssakon enimmäismäärä on joko 31 900 tai 17 700 euroa.

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa (HS 14.6.) otettiin kantaa laittomien työtaisteluiden vuoksi tuomittaviin hyvityssakkoihin otsikolla ”Hyvityssakko on kuin kukalla löisi”.

Työrauhavelvollisuudesta ja siihen liitetystä hyvityssakkojärjestelmästä on säädetty työehtosopimuslaissa ja virkaehtosopimuslaeissa. Hyvityssakko on niin sanottuihin laittomiin lakkoihin liitetty seuraamus, joka tuomitaan vahingonkorvauksen sijaan. Sen enimmäismäärä on 31 900 euroa (virkaehtosopimuslakien mukaan 17 700 euroa).

Työehtosopimuslaissa kielletään työtaistelutoimenpiteet, jotka kohdistuvat voimassa olevaan työehtosopimukseen kokonaisuudessaan tai sen yksittäiseen määräykseen. Kielletyiksi on vakiintuneesti katsottu sellaiset joukkoluonteiset painostustoimet, joilla pyritään vaikuttamaan voimassa olevan työehtosopimuksen kattamiin asioihin. Kielto koskee työehtosopimuksen solmineita osapuolia ja sopimukseen muutoin sidottuja yhdistyksiä ja työnantajia. Yhdistyksillä on myös velvollisuus valvoa, etteivät niiden jäsenet ryhdy kiellettyihin työtaistelutoimiin.

Yhdistykselle tai työnantajalle tuomittavan hyvityssakon suuruuteen vaikuttavat seikat on määritelty niin ikään laissa. Sakon määrää harkittaessa otetaan huomioon kaikki esiin tulleet asianhaarat, kuten vahingon suuruus, syyllisyyden määrä, toisen osapuolen rikkomukseen mahdollisesti antama aihe ja yhdistyksen tai yrityksen koko. Erityisestä syystä voidaan hyvityssakko jättää myös tuomitsematta. Hyvityssakkojen suuruus ja niiden taso perustuu työtuomioistuimessa muodostuneeseen vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, joka on ratkaisuharkinnassa otettava huomioon.

Pekka Pärnänen

työtuomioistuimen presidentti

Outi Anttila

työtuomioistuinneuvos

