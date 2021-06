Elämä on tärkeämpää kuin jalkapallo ‒ myös Qatarissa

Qatarissa pelataan ensi vuonna jalkapallon MM-kilpailut. Tuhansia rakentamiseen osallistuneita ihmisiä on kuollut huonojen työolojen takia.

Lauantaina 12. kesäkuuta miesten jalkapallon EM-kisojen ottelussa Tanska‒Suomi nähtiin valitettava dramaattinen hetki, kun Tanskan pelaaja Christian Eriksen sai sairauskohtauksen, ja peli jouduttiin hetkeksi keskeyttämään. Onneksi Eriksenin henki säilyi, ja hän on toipumassa. Kaikki jalkapallosta kiinnostuneet seurasivat tilannetta järkyttyneenä, ja itse pelitapahtumat menettivät merkityksensä. Yhteinen viesti oli selvä: elämä on tärkeämpää kuin jalkapallo.

Ensi vuonna Qatarissa pelataan jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut. Kisoihin rakennetaan useita uusia stadioneita ja infrastruktuuria. Brittiläisen The Guardian -lehden helmikuussa julkaiseman artikkelin mukaan töiden aloittamisen jälkeen Qatarissa on menehtynyt ainakin 6 500 työntekijää. Syynä on ollut puutteellinen työturvallisuus sekä työntekijöiden huonot työ- ja elinolot sen jälkeen, kun kisat Qatariin myönnettiin vuonna 2010. Kuolleiden lukumäärä voi todellisuudessa olla vielä paljon suurempi.

Tuntuu surulliselta, että tällainen on mahdollista nykyaikana. Kehittyneissä maissa, kuten meillä Suomessa, työmaaturvallisuus on erittäin tärkeä asia, ja siihen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Ihmishenkien menetykseen johtaneet onnettomuudet ovat melko harvinaisia, ja jos sellaisia tapahtuu, tapaukset tutkitaan huolellisesti. Qatarissa menehtyneet työntekijät ovat olleet pääasiassa nuoria miehiä köyhistä Aasian maista kuten Intiasta, Nepalista, Pakistanista, Bangladeshista ja Sri Lankasta. Hekin ovat joidenkin lapsia, vanhempia, puolisoita, sukulaisia ja ystäviä. Onneksi monet järjestöt ja yksityiset henkilöt ovat tuoneet tätä ongelmaa esille jo useiden vuosien ajan, ja asiasta ollaan aika hyvin tietoisia.

Itsekin 1980-luvun alusta asti jalkapalloa harrastaneena ja seuranneena toivon, että tätä hienoa lajia, joka on tuonut ja tuo paljon iloa kaikenikäisille ihmisille, ei vietäisi siihen suuntaan, että ihmishenkiä joudutaan uhraamaan ja ihmisoikeuksia tallaamaan laiminlyöntien ja ahneuden takia. Koska elämä on tärkeämpää kuin jalkapallo.

Jani Porkka

Espoo

