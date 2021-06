Sijaishuollon paisumista tai sen kustannuksia ei voi ratkaista yksinomaan viimesijaisen palvelun kehittämisellä.

Suomessa kodin ulkopuolelle on sijoitettuina noin 20 000 lasta. Määrä on kaksinkertaistunut 30 viime vuoden aikana painottuen etenkin 15‒16-vuotiaiden sijoitusten kasvuun. Kun arvioidaan, että lapsen on paras elää yhteiskunnan hoteissa, sijaishuollon laadun on oltava ehdottoman hyvää. Laatuun on kiinnitetty paljon huomiota, ja sitä kehitetään myös lainsäädännön tasolla. Harvoin kuitenkaan nostetaan esiin sitä, miksi sijaishuollon asiakasmäärät kasvavat.

Lastensuojelu on viimesijainen perhepalvelu ja sijaishuolto sen viimeinen muoto. Opetuksen, oppilashuollon, psykiatrian, päihdehuollon ja vammaispalveluiden palveluista on mahdollista säästää. Myös lastensuojelussa vain noin viidesosa kuluista tulee avohuollon palveluista.

Tällä hetkellä lapsia ja etenkin nuoria sijoitetaan lastensuojelulaitoksiin tilanteissa, joissa he eivät saa riittävää tukea muualta. Sijaishuollon järjestäminen on viimesijainen lasta turvaava palvelu, ja sen on järjestyttävä kustannuksista välittämättä.

Psykiatrista sairaalahoitoa saaneita 0‒17-vuotiaita oli vuonna 2018 noin tuhat vähemmän kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kasvoi samaan aikaan noin 2 000:lla. Suurella osalla lastensuojelulaitoksiin sijoitetuista lapsista on psykiatrisen tuen tarve. Sijoitus lastensuojelulaitokseen ei tätä tarvetta poista, jolloin sijoittava kunta maksaa lapsen psykiatrisen hoidon kulujen lisäksi noin 350 euroa vuorokaudessa lastensuojelulaitokseen sijoitetun lapsen arkisesta hoivasta.

Lapsi saatetaan sijoittaa myös tilanteessa, jossa koulu ei psykiatristen tai neuropsykiatristen haasteiden takia luonnistu, eikä kunta pysty järjestämään riittäviä tukitoimia. Tällöin lapsi ehkä sijoitetaan laitokseen, jossa on oma koululuokka. Lasku on keskimäärin noin 120 000 euroa vuodessa ja sen lisäksi kaikki opetuksesta aiheutuvat kulut. Kunnille tuntuu olevan helpompaa hyväksyä nämä pakolliset laskut kuin saada riittävät palvelut läpi poliittisessa päätöksenteossa.

” Kustannusten kasvu tulee olemaan erittäin merkittävää lähivuosina.

Lastensuojelun sijaishuollon kulut ovat kasvaneet hurjiksi. Esimerkiksi Helsingissä sijaishuollossa elää vuosittain alle 2 000 lasta. Heidän sijoituksensa maksaa vuosittain noin kolme kertaa kaupungin kirjastobudjetin verran. Espoossa noin 800 lapsen sijaishuolto maksaa vuosittain viisi kertaa uimahallien kulujen verran. Kustannusten kasvu tulee olemaan lähivuosina erittäin merkittävää lastensuojelulainsäädännön uudistamisen myötä.

Lasten palveluista säästämisen seuraus on palvelujärjestelmä, jossa ei ole inhimillistä tai taloudellista mieltä. Lastensuojelu, ja sijaishuolto sen viimesijaisena toimijana, on pakotettu vastaamaan tilanteeseen, jossa muut palvelut ovat riittämättömiä tai tavoittamattomissa.

Tämänhetkinen tilanne ei palvele lapsia eikä heidän perheitään riittävän hyvin. Sijaishuollon paisumista tai sen kustannuksia ei myöskään voi ratkaista yksinomaan viimesijaisen palvelun kehittämisellä. Lasten suojelu ei ole, eikä saa olla, vain lastensuojelun tehtävä.

Heta Kulla-Mykkänen

sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri, Espoo

Mervi Lyytikäinen

sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri, Kangasala

Senni Laine

sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri, Oulu

