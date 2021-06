Maiden väliset matkustusrajoitukset ovat hankaloittaneet ylirajaista arkea eläviä, ja heihin on suhtauduttu jopa vihamielisesti.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa elää ja työskentelee vakituisesti lähes 80 000 Virosta kotoisin olevaa ihmistä. Lisäksi jopa 25 000 ihmistä pendelöi työn takia Virosta Suomeen.

Kuva virolaisista Suomessa on yksipuolinen ja vääristynytkin. Julkisessa keskustelussa dominoi pääkaupunkiseutu heidän asuinpaikkanaan ja tietyt talouden sektorit; miehet saavat naisia enemmän huomiota. Virolaisia asuu kuitenkin kaikkialla Suomessa, ja he työskentelevät monenlaisissa ammateissa. Miehiä ja naisia on suunnilleen yhtä paljon, vain pendelöivien keskuudessa miehiä on enemmistö.

Siivous- ja rakennusalat työllistävät paljon matalasti tai ammatillisesti koulutettuja, joiden työolot ja -ehdot saattavat olla hyvin huonoja. Myös harmaata työtä esiintyy näillä aloilla. Terveydenhoitoalalla taas työskentelee korkeasti koulutettuja, haluttuja asiantuntijoita, jotka ovat voineet neuvotella itselleen hyvät työehdot ja palkan. Suomessa asuvien virolaisten joukossa on myös paljon päiväkoti- ja kouluikäisiä lapsia, opiskelijoita sekä eläkeläisiä.

Suomesta Viroon muuttavista ihmisistä tiedetään vähemmän, vaikka nykyiset rajoitukset vaikuttavat myös heidän elämäänsä. Etnografiset tutkimukset tiheästi rajojen yli liikkuvien ihmisten arjesta ovat osoittaneet ylirajaisen perhe-elämän haasteellisuuden ja haurauden myös ”normaalioloissa” sekä Euroopan unionin sisärajoja ylittävän työperäisen muuttoliikkeen kohdalla.

Ylirajaisen arjen haasteita ovat esimerkiksi pitkät etäisyydet ja uuvuttavat matkat, syrjinnän tai ulkopuolisuuden kokemukset työpaikalla, läheisten ikävöinti sekä hoivan saamisen ja antamisen vaikeudet. Viron lainsäädäntö velvoittaa aikuisen lapsen huolehtimaan iäkkään vanhemman elatuksesta; useimmiten tämä hoivavelvoite vaikuttaa enemmän naisiin. Nämä ja muut vaikeudet korostuvat pandemian oloissa.

” Rajan läpäistävyys riippuu muun muassa kulkuneuvosta ja toimialasta.

Koronaviruspandemia on osoittanut hätkähdyttävästi, että rajat ja rajanvedot todellakin ovat tilannekohtaisia, välillä löysentyviä ja välillä tiukentuvia ilmiöitä. Rajojen jatkuva madaltuminen ja niiden madaltamisen johdonmukaiset politiikat eivät ole EU-alueen sisärajoillakaan enää itsestään selviä. Rajan läpäistävyys riippuu muun muassa kulkuneuvosta ja toimialasta: ilmaraja joustaa, mutta vesiraja ei, ei ainakaan isoille aluksille ja niille, joita ei määritellä ”avaintyöntekijöiksi”.

Pandemia on tuonut esiin sekä Virossa että Suomessa monta unohduksiin painunutta eriarvoisuuden lähdettä ja yhteiskunnallista ongelmaa. Ylirajaista arkea eläviä kohtaan ei ole välttämättä suhtauduttu empaattisesti, vaan pikemminkin vihamielisyys ja syytteleminen ovat lisääntyneet. Sekä Viroa että Suomea luonnehtii korona-aikana sisäänpäin kääntynyt yhteiskunnallinen ilmapiiri, vaikkakin eri tavoin.

On kuitenkin oleellista katsoa nykyisten rajoitusten yli. Pandemia on nostanut keskiöön paitsi ylirajaisen arjen haurauden ja tarpeen ymmärtää sitä monitahoisemmin myös kansainvälisen yhteistyön ja kanssakäymisen merkityksen.

Laura Assmuth

yhteiskuntapolitiikan professori, Joensuu

Elo-Hanna Seljamaa

folkloristiikan apulaisprofessori, Tartto

